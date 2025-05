La gran familia española se ilusiona con la Fórmula 1

La gran familia española siempre se vuelve a ilusionar cuando llega la cita más esperada por nuestro país en la Fórmula 1. El Gran Premio de España regresa en el Mundial de 2025 en un circuito de Barcelona-Cataluña que pelea por su supervivencia más allá del año que viene con Fernando Alonso como cabeza visible en su nuevo rol de embajador. El asturiano y Carlos Sainz volverán a poner en pie a la grada esforzándose por arrimarse a la lucha por el mayor número de puntos posibles con un Aston Martin que empieza a asomar la cabeza y con Williams como la gran sorpresa del inicio del campeonato.

El GP de España siempre es una fiesta y a partir de este viernes el paddock comenzarán a llenarse de apasionados de la F1 y en especial de Alonso y Sainz, que también contarán con su grada de animación personalizada entre el público de Montmeló. Aparte de la adrenalina de las pruebas en sí, los más de 100.000 espectadores con entrada para el trazado catalán podrán disfrutar de una amplia oferta de entretenimiento, gastronomía y la opción de comprar prendas oficiales de los equipos en las distintas tiendas. Además, la mayoría de los pilotos visitarán la fan zone en el centro de Barcelona a la que se puede acudir de forma gratuita.

Y en lo que respecta a lo puramente deportivo, la pelea por el título llega en un puño con los dos pilotos de McLaren luchando por hacerse con el liderato del equipo y del campeonato. Oscar Piastri seguirá ejerciendo de líder, al menos, hasta el domingo, ya que su compañero Lando Norris se puso sólo tres puntos por debajo (161-158) tras ganar la carrera en Mónaco. Max Verstappen está muy vivo, a tiro de 25 puntos del australiano como tercer clasificado.

Pero la gran ambición que tiene el público español que volverá a alentar a Alonso y Sainz es presenciar el primer top 10 conjunto en esta temporada. Después de alcanzar ambos la Q3 de Imola y quedarse a un paso de repetirlo en Mónaco (el madrileño fue undécimo en la clasificación), los hispanos sueñan con dar una gran alegría a la afición de Montmeló. Un circuito que lleva sin ver un podio teñido de rojo y amarillo desde 2013, precisamente el día en el que el asturiano logró su trigesimosegunda y última victoria hasta la fecha en la Fórmula 1.

La Fórmula 1 mide a Alonso y Sainz en Montmeló

El objetivo realista para esta edición del GP de España no es el podio, sino lograr un buen resultado con el que poco a poco ambos puedan ir escalando hasta una posición que refleje el nivelazo de ambos pilotos. Alonso, tras ocho citas, ni siquiera conoce lo que es puntuar en este Mundial de 2025 después de quedarse a las puertas de hacerlo en Mónaco por el pinchazo en el motor de Aston Martin y también en Imola por la mala estrategia del equipo.

Sainz, por su parte, ha recuperado la ilusión con Williams, la gran sorpresa de este inicio, pero está obligado a solucionar el principal punto negro de los domingos tras cuajar una serie de clasificaciones positivas. Aunque Montmeló no sea el circuito idóneo para los de Grove, el madrileño sacará ese plus que le otorga el pilotar delante de su gente, que volverá a lucir la bandera de España bien alto en las gradas. Este es duodécimo con 12 puntos, pero un buen resultado le podría llevar hasta la novena plaza del campeonato para acercarse a su compañero Alex Albon, al que bate en tiempos, pero aún no en puntuación (el tailandés está octavo con 40).