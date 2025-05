Fernando Alonso lleva la contraria a Newey: «Llevará menos de dos años arreglar nuestro simulador»

Fernando Alonso desveló cómo fue trabajar mano a mano con Adrian Newey dentro de un Gran Premio en Mónaco. En la previa del esperado GP de España, el piloto asturiano contó cómo Aston Martin cambió la mentalidad en la preparación de las distintas pruebas al contar con la presencia del ingeniero británico en su primera puesta en escena como asesor técnico y accionista de la escudería británica. También estrenó su rol de embajador del circuito de Barcelona-Cataluña en Montmeló asegurando que el trazado catalán no desaparecerá del calendario de la Fórmula 1 después del Mundial de 2026, en el que convivirá con Madrid en su entrada al campeonato.

«Fue fantástico. La forma en la que ve cosas en los coches incluso cuando están en estático en el pit lane o en parrilla… En el garaje podía haber cosas que podíamos mejorar o deberíamos mejorar de cara al futuro, pero su presencia en la sala de reuniones es siempre especial. No es alguien que intimide, pero creo que el nivel se elevó gracias a su presencia», aseguró.

Alonso relató cómo cambió la dinámica de trabajo de Aston Martin en Mónaco debido a la presencia del superingeniero de la F1: «Todo el mundo estaba más centrado, prestando atención a los detalles del coche, cada palabra, la gente que hablaba en la reunión sabía que no podía decir nada demasiado alejado de la realidad porque él sabría que no era así. Fue genial vivirlo y el año que viene con más carreras en las que él estará presente seguiremos aprendiendo de él y mejorando como equipo».

El asturiano también dio la clave para que el año que viene sea el del despegue de su equipo hacia las victorias y los podios: «Para tener un buen 2026 hay que terminar con buena inercia». Asimismo fue preguntado por la revelación de Newey con el simulador de la fábrica de Silverstone y rebajó el plazo que predijo para solucionar el inconveniente: «Todos los simuladores tienen algunos problemas de correlación. Creo que nos llevará menos de dos años arreglar nuestro simulador».

Alonso se estrena como embajador del circuito

La de este jueves fue la primera rueda de prensa de Alonso como embajador del circuito de Montmeló, en el que a partir de este viernes podría correr por penúltima vez si desaparece después de la cita en 2026. El asturiano descarta que esto vaya a suceder: «No creo que vayamos a perder Barcelona. Es mi opinión y deseo. Es bueno tener nuevos países, pero debemos mantener algunos de los históricos circuitos en los que se ha escrito la historia de la F1. Se han hecho test aquí durante décadas, todos los equipos escogen Barcelona para test».

«El año que viene volveremos aquí en invierno porque tenemos nueva normativa y nuevos coches. Es la pista de F1. El circuito ha realizado cambios para adecuarse a los estándares de la F1: las gradas, el paddock… han pasado a otro nivel. Barcelona estará durante los próximos 20, 30 o 40 años. Algunos de los circuitos estarán momentáneamente en el calendario y volverán a desaparecer», vaticinó.

El bicampeón del mundo también alabó al flamante ganador de las 500 millas de Indianápolis, el español Álex Palou: «Ya es una leyenda en IndyCar y siempre lo será. Es genial para España y para él. Lo está haciendo muy bien. Muchos pilotos soñamos con tener una carrera en la F1 y un asiento aquí, pero él ha tenido una oportunidad en la Indy y ha maximizado todos los días que ha estado allí. No creo que eche de menos la F1 y estoy contento por él, le seguimos con mucho respeto y como un fan, estuve viendo el domingo la carrera con la esperanza que por fin pudiera ganar y así lo hizo».

El pinchazo de Mónaco

Por último, el asturiano explicó cuál fue el fallo exacto del motor de Aston Martin en Mónaco: «Hasta donde yo sé tenía que ver con una bugía que dañó un cilindro y corrí con cinco durante cinco vueltas. El motor se paró por completo y no se puede usar, está destrozado. Esa es la noticia que yo tengo y no creo que hubiera nada malo en ese motor, sino que le llegó el fin de su ciclo. Ocurrió en el lugar y en el momento equivocado. Para esta carrera no hay nada que cambiar y no debería haber ni problemas. Nunca lo hemos tenido y no pensamos que se vaya a repetir».