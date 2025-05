Fernando Alonso estalla y se lía a gritos con Aston Martin en plena carrera: «¡Me lo tenéis que explicar…!»

Algo se quebró entre Fernando Alonso y Aston Martin en el Gran Premio de Mónaco. El asturiano quedó completamente decepcionado con su escudería por los problemas de motor que le hicieron abandonar cuando era seguro que puntuaba. Además, han trascendido las comunicaciones por radio que mantuvo con los británicos y donde la tensión es patente.

«¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el objetivo por vuelta? Tenéis que explicarme qué estáis haciendo con las estrategias, tenéis que explicármelo», gritó de forma desgarradora durante la carrera, mientras le ordenaban sus ingenieros que tirase con un motor mermado con 160 caballos menos al haber perdido la potencia eléctrica.

El español, que hasta tenía sospechas de sabotaje al no estar bien preparado su coche para la carrera, les volvió a gritar diciendo que «¡no puedo empujar ahora!». El final del cabreo de Fernando Alonso antes de abandonar en el ecuador de la carrera tras ser rebasado por Lewis Hamilton deja a las claras el malestar que hay en el equipo.

«Como tengamos degradación ahora estamos fuera de la carrera. ¿Por qué hemos parado? Un misterio», zanjó el piloto que está cuajando enormes carreras, pero que no puede puntuar en muchas ocasiones por las estrategias de su equipo. Fernando Alonso está cuajando el peor inicio de su carrera deportiva con cero puntos en el casillero a estas alturas de la temporada.

¿Sabotaje a Fernando Alonso?

«Hoy no es mala suerte, no es como si algo viniera del cielo y golpeara nuestro coche. Hoy nuestro motor no estaba bien preparado para la carrera y no pudimos terminar, así que intentaremos investigarlo y asegurarnos de que no suceda. El motor no estaba bien preparado», señaló Fernando Alonso en su mensaje muy claro hacia su equipo.

El español, no en vano, cree que este tipo de comportamientos poco profesionales desde el muro minan su moral. «Es verdad que, de vez en cuando, tener un buen resultado es siempre bienvenido y te dibuja una sonrisa, y mañana vas al gimnasio y estás un poco más motivado si tienes buenas noticias. En mi caso, no hay buenas noticias, así que tengo que ir mañana al gym y tengo que seguir rindiendo», aseveró.

Fernando Alonso intentará cambiar el paso en el Gran Premio de España este próximo fin de semana. Fue en este escenario donde logró la última victoria de su carrera deportiva hace 12 años y el lugar donde Aston Martin le ha prometido más mejores. Veremos si no es para luego boicotearle durante la carrera.