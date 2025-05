Aston Martin para los pies a Newey tras revelar el secreto más oscuro del equipo de Alonso

Adrian Newey llegó con todo a su estreno en un circuito con Aston Martin. El accionista y asesor técnico de la escudería de Fernando Alonso se presentó el pasado jueves en el Gran Premio de Mónaco y estuvo durante todo el fin de semana inspeccionando los detalles del resto de monoplazas que nadie excepto él pueden ver, una cualidad que le convierte en el ingeniero más cotizado de la Fórmula 1. Pero como ocurre durante todo el Mundial, también tuvo tiempo para hablar con la prensa, a la que reveló el que a su juicio es el principal problema que ha arrastrado el equipo británico en el inicio de 2025.

Newey destacó un mal endémico en el simulador de la fábrica de Silverstone y desmontó la versión del anterior jefe de Aston Martin, Mike Krack, que lo puso a la altura de una nave espacial de La Guerra de Las Galaxias. Su sucesor en el cargo, Andy Cowell, viendo el revuelo generado por las palabras del ingeniero inglés, salió al paso para dar una valoración distinta, apagar un fuego y contentar al propietario de la escudería, Lawrence Stroll.

Hay que aclarar que el canadiense puso gran parte de su inversión en crear un simulador espectacular y conseguir que los datos de este se compenetrasen con el rendimiento de los monoplazas en pista y a su vez con el túnel de viento propio de Aston Martin. Pero Newey, que desde su llegada a principios de marzo no había salido de la fábrica y que, por tanto, conoce bien el día a día de Silverstone, desveló un inconveniente totalmente inesperado y que está amargando la temporada de Alonso.

«Algunas de nuestras herramientas son débiles, particularmente el simulador porque no hay correlación en este momento y es una herramienta de desarrollo fundamental. No tener eso es una limitación, pero hay que trabajar mientras tanto», afirmó Newey, que señaló una «desventaja» que les hace «ir un poco a ciegas durante un tiempo». El inglés, además, se aventuró con un alargado plazo para repararlo de «dos años», lo cual mosqueó a Cowell, que se vio obligado a salir a desmentirlo.

Cisma en Aston Martin

«No necesitaremos dos años y por eso estoy en desacuerdo con Adrian. Llevará tiempo, pero no serán años. Serán unos meses. Hablábamos en la reunión lo que dicen el piloto y el simulador, ahora somos más cautos a la hora de desarrollar los cambios de set up, pero con el tiempo tienes más confianza. No creo que sea algo raro cuando se introduce una nueva herramienta», aseguró el británico, jefe de Aston Martin desde este campeonato y mítico desarrollador del triunfal motor Mercedes de la pasada década.

Lo cierto es que con fines de semana como el de Mónaco es lógico que salten chispas en un equipo como Aston Martin que da señales de vida después de un arranque de curso muy decepcionante. Las mejoras de Imola ayudaron, de hecho, Alonso se quedó al filo de puntuar en el GP de Emilia-Romaña y en Montecarlo habría sido sexto si no le hubiese dejado tirado el motor del coche verde.