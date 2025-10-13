La foto íntima que confirma la relación de Wanda Nara con su nuevo novio

Las redes sociales y los medios de comunicación arden en Argentina tras salir a la luz una foto íntima de Wanda Nara junto al que es su nuevo novio. La influencer y empresaria ya no esconde su relación sentimental con Martín Migueles, que le ha devuelto la ilusión en lo que se refiere al amor tras su tormentosa separación del futbolista Mauro Icardi y su aventura con el cantante L-Gante.

Tras semanas de rumores, especulaciones y silencios estratégicos, la mediática empresaria finalmente ha confirmado su vínculo sentimental con el empresario y entrenador personal. Lo que comenzó como una supuesta amistad entre vecinos de Nordelta terminó por transformarse en una historia de amor que no tardó en despertar la atención de todos los medios. Desde las primeras imágenes juntos hasta los gestos más recientes, cada detalle de esta relación se analiza con lupa, marcando una nueva etapa en la vida amorosa de Wanda Nara.

Wanda compartió una foto de las historias de Martin Migueles.#wandanara #MartinMigueles pic.twitter.com/6wVcS09v0g — EN LO PICANTE 🔥 (@Enlopicante_) October 12, 2025

Los primeros indicios de la relación entre Wanda Nara y Migueles surgieron a mediados de este año, cuando comenzaron a aparecer juntos en distintos eventos sociales y deportivos. Fueron vistos en conciertos , en el estadio de River Plate e incluso en grabaciones vinculadas a los programas televisivos de Nara. En las redes sociales, los seguidores más atentos detectaron señales que alimentaron las sospechas: coincidencias en horarios, fotografías en los mismos lugares y publicaciones con mensajes ambiguos. Aunque en un principio ambos optaron por mantener el silencio, el romance parecía avanzar con naturalidad. Las versiones cobraron más fuerza cuando se supo que Migueles era un empresario del mundo del fitness con una vida discreta, alejada de los escándalos mediáticos, algo que despertó la curiosidad del público acostumbrado a las parejas mediáticas de Wanda Nara.

Durante los primeros meses, la empresaria negó rotundamente cualquier tipo de relación amorosa. Sin embargo, el interés del público no disminuyó. Al contrario, cada aparición pública, cada coincidencia o cada mensaje publicado por ambos en sus redes sociales reavivaba las sospechas. La tensión mediática fue tal que Wanda Nara, siempre hábil para manejar la exposición, eligió responder de manera indirecta, con frases enigmáticas y publicaciones que mantenían viva la intriga.

El punto de inflexión lleg ahora que Wanda Nara ha compartido una fotografía junto a Migueles durante un viaje a Iguazú. En la imagen, ambos aparecen sonrientes, abrazados, y ella acompañó la publicación con dos corazones rojos, una señal inequívoca para sus seguidores. La imagen fue interpretada como la confirmación oficial del romance. Según trascendió, en el viaje también estuvieron presentes las hijas menores de Wanda, Francesca e Isabella, lo que evidenció que Migueles ya forma parte del entorno familiar de la empresaria. El gesto fue también compartido en las redes de él, consolidando aún más la idea de que la relación va viento en popa.