Wanda Nara se lo quita todo en Ibiza y las redes arden

Wanda Nara ha vuelto a revolucionar las redes sociales con una serie de fotos explosivas desde Ibiza. La influencer y empresaria argentina, conocida tanto por su estilo de vida lujoso como por su fuerte presencia en medios y redes, se encuentra disfrutando de unas vacaciones en la isla blanca, y no ha dudado en compartirlo con sus más de 17 millones de seguidores en Instagram.

Vestida con un ajustado bañador con una cremallera en la zona del pecho, Wanda ha mostrado su lado más sensual, desatando una ola de comentarios y reacciones en Instagram. En algunas instantáneas, la empresaria deja poco a la imaginación, lo que ha provocado una auténtica revolución entre sus fans, especialmente una foto en la que ha tenido que tapar sus partes con un emoticono de una cereza.

Lo cierto es que, una vez más, Wanda Nara demuestra su habilidad para generar impacto mediático, ya sea a través de su estilo, sus negocios o sus momentos de descanso. Ibiza ha sido el escenario perfecto para volver a arrasar en las redes sociales, ahora que también está dando que hablar por un supuesto romance con Achraf Hakimi, rumores que salen desde su Argentina natal.

La propia presentadora ha conseguido colocarse de nuevo en el foco con un movimiento que pocos esperaban, pues viajó por sorpresa a Múnich para presenciar la final de la Champions League, donde el PSG se cornó campeón ante el Inter de Milán, dos equipos ligados directamente a su ex pareja, Mauro Icardi. Obviamente, la presencia de Wanda Nara en el estadio no pasó desapercibida y rápidamente despertó todo tipo de especulaciones en su país natal. Por si fuera poco, una finalizado el encuentro, compartió en sus redes una imagen de los jugadores del PSG celebrando el título acompañada de un llamativo mensaje. «Te lo dije», escribía junto a varios emoticonos, entre ellos un corazón rojo que muchos interpretaron como una pista.

Pero la cosa no quedó ahí. Según ciertas informaciones, Wanda Nara también fue vista en el hotel del PSG, compartiendo la celebración con familiares y personas cercanas a los futbolistas. Todo ello invita a pensar que la modelo tiene algo con algún jugador del cuadro parisino, y ha sido en Argentina donde han soltado la bomba. «Cuando terminó la final, Wanda Nara durmió en el hotel del PSG, Infinity, y pasó la noche en el hotel con su amiga Nat y fueron parte del evento. No sabemos en qué habitación, pero estaban las dos juntas y tenían la reserva. Fueron parte del festejo íntimo de la gente del PSG, del que no hay fotos», desveló la periodista Yanina Latorre.

Por si fuera poco, la amiga que acompañó a Wanda Nara al estadio publicó en sus redes el gol de Achraf Hakimi en la final frente al Inter de Milán, lo que refuerza aún más las sospechas y la teoría de Yanina Latorre. Obviamente, hasta el momento ni el futbolista ni la empresaria han hecho declaraciones al respecto, aunque desde Argentina ya se empieza a hablar de una posible relación o aventura, pues todo apunta a que nunca reconocerán públicamente nada.