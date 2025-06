Relacionan a Wanda Nara con un ex madridista campeón con el PSG: sería el romance bomba del verano

Wanda Nara vuelve a estar en el foco. Y esta vez no es por uno de sus ardientes posados o por su separación de Mauro Icardi, que sigue en los tribunales. La influencer y empresaria argentina está dando mucho que hablar porque en su país han desvelado una sorprendente información sobre su vida sentimental, asegurando que podría tener un romance con un flamante campeón de la Champions League con el PSG, una estrella del fútbol mundial como es Achraf Hakimi.

La propia presentadora ha conseguido colocarse de nuevo en el foco mediático con un movimiento que pocos esperaban, pues viajó por sorpresa a Múnich para presenciar la final de la Champions League, donde el PSG se cornó campeón ante el Inter de Milán, dos equipos ligados directamente a su ex pareja, Mauro Icardi. Obviamente, la presencia de Wanda Nara en el estadio no pasó desapercibida y rápidamente despertó todo tipo de especulaciones en su país natal. Por si fuera poco, una finalizado el encuentro, compartió en sus redes una imagen de los jugadores del PSG celebrando el título acompañada de un llamativo mensaje. «Te lo dije», escribía junto a varios emoticonos, entre ellos un corazón rojo que muchos interpretaron como una pista.

O story da Wanda: filmando o Hakimi com escrito “te lo dije ❤️⚽️🏆🗼”. Wanda Nara assinou o divórcio com Icardi há poucos dias e eles travam uma batalha pelos bens e filhas. Babado, confusão & gritaria. pic.twitter.com/vwj6Xvdkdo — Márcia Magalhães (@marcimag_) June 1, 2025

Pero la cosa no quedó ahí. Según ciertas informaciones, Wanda Nara también fue vista en el hotel del PSG, compartiendo la celebración con familiares y personas cercanas a los futbolistas. Todo ello invita a pensar que la modelo tiene algo con algún jugador del cuadro parisino, y ha sido en Argentina donde han soltado la bomba. «Cuando terminó la final, Wanda Nara durmió en el hotel del PSG, Infinity, y pasó la noche en el hotel con su amiga Nat y fueron parte del evento. No sabemos en qué habitación, pero estaban las dos juntas y tenían la reserva. Fueron parte del festejo íntimo de la gente del PSG, del que no hay fotos», desveló la periodista Yanina Latorre.

Wanda Nara estaría iniciando algo con Achraf Hakimi, nacido en España pero internacional con Marruecos y ex del Real Madrid, en cuya cantera se formó antes de salir para labrarse su carrera en Europa. Según ella, no sólo habría sido invitada al partido por personas del entorno del jugador, sino que también le habrían facilitado viaje, alojamiento y entradas, algo que no está al alcance de cualquiera. «Es uno de los solteros más deseados del club», comentó la periodista, añadiendo que se conocen desde la época en la que Icardi compartía vestuario con él en París.

Por si fuera poco, la amiga que acompañó a Wanda Nara al estadio publicó en sus redes el gol de Achraf Hakimi en la final frente al Inter de Milán, lo que refuerza aún más las sospechas y la teoría de Yanina Latorre. Obviamente, hasta el momento ni el futbolista ni la empresaria han hecho declaraciones al respecto, aunque desde Argentina ya se empieza a hablar de una posible relación o aventura, pues todo apunta a que nunca reconocerán públicamente nada.