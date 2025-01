Poco después de confirmar su relación con la China Suárez, Mauro Icardi publicó un extenso comunicado en su perfil de Instagram, donde contó toda su verdad acerca de la guerra que mantiene con Wanda Nara, con la que se verá las caras en los tribunales por varios asuntos. El delantero del Galatasaray desmintió las últimas declaraciones de su ex mujer, cuestionó su comportamiento y detalló cómo esto afecta a sus hijas. Además, el futbolista se dirigió a L-Gante y defendió a su actual pareja.

En los últimos días, tanto Icardi como la China Suárez compartieron diversos contenidos en redes sociales que sugerían su relación. Finalmente, el futbolista oficializó el romance y aprovechó para lanzar un fuerte comunicado contra Wanda Nara por lo ocurrido durante las últimas semanas con las hijas que tienen en común, harto de que ella publique «falsedades» acerca de esos temas familiares.

«Como todos saben, no es mi estilo ventilar temas relacionados con mis hijas, ya que siempre hemos respetado lo dispuesto por un Juez y un Defensor de Menores. Sin embargo, me veo obligado a responder ante todas las crueles mentiras que la madre de mis hijas está difundiendo. No puedo permitir que mi silencio sea interpretado como aceptación de sus falsedades», inició Icardi.

En su mensaje, Icardi relató distintos episodios conflictivos. Por ejemplo, recordó cuando fue desalojado de su hogar en Santa Bárbara tras una denuncia falsa de violencia. «Me excluyeron de mi departamento con una denuncia falsa de violencia. Además, esa madrugada, antes de ser operado de una lesión de rodilla, sufrí otro allanamiento con la acusación de posesión de armas, que resultó ser negativa. No tenía armas, no violenté a nadie, estaba durmiendo solo», aclaró.

Por otro lado, Icardi señaló que, pese a que la justicia había determinado que sus hijas debían estar con él el 13 de diciembre, Wanda no se las entregó y permaneció incomunicada hasta el 17 de diciembre mientras viajaba con su «novio» por Europa. Según el jugador, Wanda Nara había mantenido una relación extramatrimonial durante tres años mientras le aseguraba a él y a sus hijas que solo era «un amigo».

Icardi desmonta a Wanda Nara

El futbolista también se refirió a las celebraciones de fin de año. Explicó que, por orden judicial, sus hijas debían pasar Navidad con él y Año Nuevo con su madre. Sin embargo, Wanda no recogió a las niñas alegando no tener el dinero necesario, mientras viajaba en avión privado y mantenía un estilo de vida ostentoso. «Rompió la promesa que les había hecho a sus hijas de ir a buscarlas, dejándolas plantadas con su valija lista», lamentó Icardi.

Ante esta situación, decidió cancelar sus planes para Año Nuevo y quedarse con sus hijas, afirmando que durante los últimos dos años ha priorizado su rol como padre mientras Wanda «antepone su vida personal». Icardi añade que, tras regresar de sus vacaciones, Wanda Nara intentó obligarlo a entregar a las niñas, pese a que ellas no querían dejar la casa paterna. «Mis hijas estaban felices, viviendo en un ambiente familiar, donde nunca hubo comentarios maliciosos hacia su madre», señaló.

El delantero del Galatasaray también la acusó de incumplir nuevamente sus promesas. «Aseguró que vendría a buscarlas el 5 de enero, pero las volvió a dejar plantadas. Solo al día siguiente, después de la intervención de mis abogadas, aceptó recibirlas en una estación de servicio». En su comunicado, Icardi insistió en que nunca habla mal de Wanda Nara frente a sus hijas y desmintió que la separación fuera por su culpa. «Ella decidió romper la familia por una relación extramatrimonial de tres años, que terminó oficializando», sostuvo.

Además, se refirió a L-Gante, al que ahora ella ha dejado afirmando que también fue engañado por Wanda, quien supuestamente tuvo un encuentro con el futbolista Keita Balde en Dubái mientras su hijo celebraba su cumpleaños. Por su fuera poco, Icardi también desmintió versiones sobre su relación con la China Suárez, asegurando que sus hijas siempre supieron quién era la actriz. «Mis hijas buscaban a Eugenia en YouTube y Spotify para escuchar sus canciones. Se hicieron fans de ella y tengo pruebas de ello, aunque prefiero proteger la privacidad de mis hijas», afirmó.

Finalmente, el jugador expresó su dolor por la manipulación psicológica que, según él, Wanda Nara ejerce sobre sus hijas. «Confío en la Justicia. Me han intentado ensuciar, pero con la verdad siempre salimos victoriosos», concluyó.