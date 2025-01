Salen a la luz los mensajes de Whatsapp sexuales más explícitos entre Mauro Icardi y Wanda Nara en plena batalla judicial por su divorcio. Las redes sociales arden y en Argentina no se habla de otra cosa. El delantero del Galatasaray y la mediática presentadora llevaron a los tribunales su separación y varios episodios de supuesto acoso, una historia de nunca acabar que tiene ahora un nuevo capítulo con estos chats que se han filtrado en las redes y en medios de comunicación de su país.

El periodista Ángel de Brito pubicó en LAM algunos de esos mensajes, ayudado por el abogado de Wanda Nara, Nicolás Payarola. Los chats corresponden a un momento en el que su relación estaba ya rota: «Así te quiero poner y cog… toda ¡Cómo te gusta! Y yo sé que te morís de ganas también de cog…, de chuparme y ¡de todo! Pero te hacés la loquita. ¡Te hacés la ofendida! ¡Te hacés la mala conmigo! ¿Nos das una oportunidad? Que quiero cog… y llenarte toda de leche la hamburguesa. ¿Me dejás?», se puede leer en uno de los mensajes del futbolista.

Pero no todo es contenido picante, pues pasan de eso a pelearses en cuestión de dos mensajes: «¡Confiá en nosotros! Quiero que nos cuidemos siempre ¡Que nos demos todo el amor que nos tenemos y que va a ser todo más lindo que estar peleando! Me da vergüenza tu Instagram y cada estupidez que hacés. Que no me des las cosas de los varones, todo lo que hacés. Me demuestra que no cambiaste. Cortarme mi tarjeta, no pagar nada de la casa en donde viven tus hijas. Sos un desastre, entonces no voy a volver nunca», fue la respuesta de ella.

«¿Mi Instagram te da vergüenza? ¿Qué cosa? ¿Qué estupidez hago? Estás buscando cualquier excusa pelotu… para justificar las pavadas tuyas ¿Por qué no la terminás y nos das una oportunidad sincera de corazón, con amor y con ganas de estar bien? ¡No como hiciste los últimos tres años dándotela de viva, usándome y pelotudeándome!», reprochaba el actual jugador del Galatasaray llegando incluso a pedir una segunda oportunidad a la presentadora: «¡No me lo merezco! ¡Porque aun así estuve con y para vos! Entonces me merezco una oportunidad de corazón, de amor, de la mina que realmente sos y el corazón enorme que tenés, ¡como cuando te conocí! ¡Déjame hacer todo lo que pueda hacer por nuestra familia, por nosotros porque te necesito, porque no quiero otra persona que no seas vos! No quiero nada que no sea estar feliz con la mujer que amo y que mis hijas estén felices junto a los papitos que aman tanto».

Los mensajes de Icardi a Wanda Nara

Pero hay más mensajes subidos de tono del futbolista hacia Wanda Nara: «Tengo la p*** que me explota de l****… ¿Vos te pensás que tengo ganas de cog… a otra mina? Te pensás que quiero hacer algo con otra mina… ¡No puedo! ¡Quiero hacerlo con vos, que me lo saques con la b*** llenarte la h******* como hago hace 10 años y me vuelve loco y me encanta tanto! ¿Por qué seguís peleando, haciendo y diciendo cosas feas? Quiero sentir esa paz que siento cuando te me sentás encima y hacemos el amor, quiero tener ese amor que durante 10 años me llenó de tanto orgullo, por más peleas y discusiones, por más de todo lo que quieras… ¡Es el amor de mi vida! Quiero que dure para siempre».

«¿Cómo? Buscaremos la solución a cada cosa, pero dejame hacerlo, déjame sentir disfrutándote con tanto amor como te tengo. Dejame seguir disfrutando de mi familia, mis hijas, los nenes crecer, ayudarlos en sus estudios, en sus trabajos, en sus cosas… Quiero seguir con nuestra vida tan linda que teníamos y que será mejor», finalizaba Icardi en los mensajes filtrados.