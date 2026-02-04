Fin a la mayor polémica de los Juegos Olímpicos de Invierno: España tendrá a ‘su’ Minion

El pasado lunes Tomás Guarino contuvo la respiración. Se veía obligado a cambiarlo todo a cuatro días para el inicio de los Juegos Olímpicos de Invierno. El problema fueron los derechos de autor de la música que utiliza en su actuación. La puesta en escena del patinador español se dibujaba con una amalgama de canciones entre las que se incluía la melodía de la película Gru, mi villano favorita, he ahí cuestión de la polémica.

Los derechos de autor pertenecen a Universal Studios y Tomás Guarino obtuvo la negativa para emplear la música. En ese momento se le vino el mundo encima. Tenía que cambiar la coreografía y renunciar al ejercicio que ha defendido a lo largo de toda la temporada. «Enterarme de esto el viernes pasado, tan cerca de la competición más importante de mi vida, fue increíblemente decepcionante», escribió en sus redes sociales.

El patinador aseguró haber mandado la música a través del sistema que marca la Unión Internacional de Patinaje, pero no obtuvo respuesta hasta menos de una semana del inicio de la competición. Tampoco podría competir ataviado con el atuendo de Los Minions. El vestuario, otro cambio a afrontar. Enseguida ardieron las redes sociales para que el patinador pudiera emplear la canción y la vestimenta… Y lo consiguieron.

Así lo anunció el propio Tomás Guarino. «¡Muchísimas gracias a todos los que habéis republicado, compartido y apoyado! Gracias a vosotros, Universal Studios lo ha reconsiderado y ha concedido oficialmente los derechos para esta ocasión tan especial», escribió. Finalmente, España tendrá a su Minion en los Juegos Olímpicos de Invierno. Guarino, seis veces campeón de España, podrá defender su filosofía de que puede mezclar deporte y animación.

«Todavíaquedan un par de cosas por cerrar con las otras dos músicas del programa, pero estamos muy cerca de conseguirlo. ¡Y todo es gracias a vosotros! ¡Me hace muchísima ilusión ver que los Minions patinando sobre el hielo olímpico vuelve a hacerse realidad! ¡Os mantendré informados!», añade en el mensaje. Guarino ya había presentado este mismo programa en el Campeonato de Europa celebrado a mediados de enero en Sheffield, Inglaterra.