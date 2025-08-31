España se da un festín contra Chipre antes de la traca final

España se dio su primer, y puede que único, homenaje del Eurobasket 2025 este domingo contra Chipre (91-47). La selección española se gustó ante el anfitrión de su sede en la fase de grupos del torneo con el liderazgo de Willy Hernangómez (19 puntos, 8 rebotes y 3 asistencias en un cuarto de hora), su hermano pequeño, Juancho (9-4 y 2 triples) y Santi Aldama (8-7-2) en los pocos momentos importantes. Pero lo más positivo fue la exhibición coral de los nuevos con actuaciones destacables como la de Mario Saint-Supéry, titular y 9-3-3, Santi Yusta (12 y 3/4 en triples) y Josep Puerto (8-2-1 y 2 triples). Darral Willis dio el do de pecho en un equipo chipriota muy limitado (16-6).

España salió sólida al parqué, atajando bien en defensa los pocos conatos de brillantez de Chipre y con un Willy con la flechita hacia arriba desde la segunda parte contra Bosnia. 9 de los 19 puntos de la selección en el primer cuarto (9 de los chipriotas) llevaron su firma, con triple incluido, y 5 rebotes. También comenzó fuerte Aldama y Saint-Supéry después de que Sergio Scariolo sorprendiese dándole su primera titularidad en el Eurobasket por delante de Sergio De Larrea.

Un inicio tranquilo, pero en el que La Familia se llevó un susto por una fea caída en la que Juancho se torció el tobillo tras pisar a Willis. Hubo unos segundos de suspense con el de Panathinaikos dolorido en el suelo y su siguiente movimiento fue encestar dos triples y cuatro puntos más para superar a su hermano Willy en anotación (10).

El meneo seguía y España iba al descanso cerca de los 30 puntos de ventaja. Además de Juancho, explotó Darío Brizuela con dos triples, Yusta se resarció con otro y Yankuba Sima dijo aquí estoy yo. Y todo ello, permitió a Scariolo rotar a los fijos. Todo salía a pedir de boca. En el tercer cuarto la selección se fue a la máxima (60-24), el mayor de los Hernangómez seguía engordando su cuenta y Aldama capturando y anotando.

Trámite y paliza de España a Chipre

El trámite ya estaba hecho y lo único que importaba ya era irse al hotel con la máxima renta de puntos posible y que los nuevos se llenaran de confianza. España iba tan sobrada que también le entraba todo (12/27 y 14/35 al final) de tres en el tercer cuarto). Hasta un triple de Joel Parra desde su campo sobre la bocina. Scariolo dio confianza a los menos habituales y Yusta se lo devolvió encestando dos triples en el último minuto.

La selección cumplió con su obligación, se lleva 51 puntos para el average y pone un pie en octavos. Ahora le espera la traca final, un doble enfrentamiento contra la Italia de Simone Fontecchio el próximo martes a las 20:30 y ante la Grecia de Giannis Antetokounmpo el jueves a la misma hora. A este partido llegó apenas sin descanso y no se tuvo ni que remangar para aplastar a su tercer rival. Positivo en cualquier caso.