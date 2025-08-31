España – Chipre: sigue el resultado y cómo va el EuroBasket 2025

Tercer partido del Eurobasket 2025 para la selección española. Este domingo, los de Sergio Scariolo se enfrentan a uno de los cuatro anfitriones del torneo en el Spyros Kyprianou de Limasol, un pabellón que estará a reventar de afición chipriota. Una fase de grupos exótica y un equipo que nunca había disputado este campeonato retan a la vigente campeona tras cosechar el oro en 2022 (17:15 horas). Sigue en directo el España-Chipre y toda la previa desde las 16:45 en OKDIARIO.

La Familia afronta su tercer encuentro de la ronda inicial del Eurobasket después de haber descansado apenas 17 horas tras su victoria ante Bosnia y Herzegovina (88-67). Scariolo fue el primero en tomar la palabra en torno a este asunto, pero no por el poco tiempo entre un partido y otro, sino porque la FIBA colocó a propósito un control antidopaje al término del choque. De esa forma, España no llegó a su hotel hasta pasada la medianoche en Chipre.

En cualquier caso, el enfrentamiento de este domingo debería ser un trámite para la selección, ya que la historia de su rival en el torneo es nula y su estrella es un jugador que ni siquiera está en Euroliga, Darral Willis. Chipre viene de perder los dos primeros partidos contra Bosnia y Grecia, mientras que España perdió con Georgia en su debut y ganó a los balcánicos en el segundo encuentro.

Así está el grupo C

Grecia: 4 puntos (2 victorias, 0 derrotas) España: 3 (1-1) Georgia: 3 (1-1) Italia: 3 (1-1) Bosnia y Herzegovina: 3 (1-1) Chipre: 2 (0-2)

Dónde ver el España-Chipre

Este partido se podrá seguir por televisión a través de La 2 de TVE, mientras que tanto la previa como el post serán en Teledeporte. Por otro lado, en esta retransmisión te contaremos todo lo que ocurra antes, durante y después del choque en Limasol entre España y Chipre, la crónica del mismo y todas las reacciones que lleguen desde el pabellón por parte del seleccionador y los jugadores.