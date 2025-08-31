España – Chipre: sigue el resultado y cómo va el EuroBasket 2025
Tercer partido del Eurobasket 2025 para la selección española. Este domingo, los de Sergio Scariolo se enfrentan a uno de los cuatro anfitriones del torneo en el Spyros Kyprianou de Limasol, un pabellón que estará a reventar de afición chipriota. Una fase de grupos exótica y un equipo que nunca había disputado este campeonato retan a la vigente campeona tras cosechar el oro en 2022 (17:15 horas). Sigue en directo el España-Chipre y toda la previa desde las 16:45 en OKDIARIO.
La Familia afronta su tercer encuentro de la ronda inicial del Eurobasket después de haber descansado apenas 17 horas tras su victoria ante Bosnia y Herzegovina (88-67). Scariolo fue el primero en tomar la palabra en torno a este asunto, pero no por el poco tiempo entre un partido y otro, sino porque la FIBA colocó a propósito un control antidopaje al término del choque. De esa forma, España no llegó a su hotel hasta pasada la medianoche en Chipre.
En cualquier caso, el enfrentamiento de este domingo debería ser un trámite para la selección, ya que la historia de su rival en el torneo es nula y su estrella es un jugador que ni siquiera está en Euroliga, Darral Willis. Chipre viene de perder los dos primeros partidos contra Bosnia y Grecia, mientras que España perdió con Georgia en su debut y ganó a los balcánicos en el segundo encuentro.
- Grecia: 4 puntos (2 victorias, 0 derrotas)
- España: 3 (1-1)
- Georgia: 3 (1-1)
- Italia: 3 (1-1)
- Bosnia y Herzegovina: 3 (1-1)
- Chipre: 2 (0-2)
Dónde ver el España-Chipre
Este partido se podrá seguir por televisión a través de La 2 de TVE, mientras que tanto la previa como el post serán en Teledeporte. Por otro lado, en esta retransmisión te contaremos todo lo que ocurra antes, durante y después del choque en Limasol entre España y Chipre, la crónica del mismo y todas las reacciones que lleguen desde el pabellón por parte del seleccionador y los jugadores.
Empuje final de Chipre
Christodoulou está muy acertado en estos minutos finales de partido. Se van a llevar este cuartos los chipriotas. España ya ha bajado el ritmo y se ha dejado un poco ir. Más allá de intentos de tres, no ha habido mucha más propuesta en estos últimos minutos.
España se mantiene por encima de los 40
Hasta los 42 puntos se va España tras el inicio del último cuarto. Parece que Aldama no jugará más, siguiendo la línea de pensamiento de Scariolo que no quiere cargar de esfuerzos.
Final del tercer cuarto: España aplasta a Chipre
Triple de Parra desde su campo y sobre la bocina para cerrar el tercer cuarto con un parcial de 29-12. Se va España hasta los 41 puntos de ventaja en el global. A placer los de Scariolo.
¡Triple de Puerto!
Triplazo de Puerto a falta de un minuto para entrar en el último cuarto. España juega como quiere y a lo que quiere ante Chipre.
65-29
España, a placer
España sigue jugando a placer y logrará su segunda victoria en este Eurobasket. A falta de poco más de 4 minutos para terminar el tercer cuarto, los de Scariolo ganan 53-22.
¡Comienza el tercer cuarto!
Comienza el tercer cuarto y España que sigue arrasando y manteniendo su alto nivel en este partido. 30 de distancia para los de Scariolo.
47-17
¡Descanso en el Kyprianou Arena! España 41-17 Chipre
Los de Scariolo han mostrado su mejor versión en este primer tiempo con una espectacular efectividad, sobre todo en los triples, y mostrando un gran nivel en la parcela defensiva.
España 40-17 Chipre
¡Dos triples seguidos de Brizuela! Los de Sergio Scariolo arrollan sin piedad a su rival al colocarse en un +23 arriba.
España 33-17 Chipre
Vaya triplazo de Santi Yusta después de una gran jugada de la Selección.
España 28-17 Chipre
Willis anota una nueva canasta para no dejar que España se venga arriba.
España 27-11 Chipre
¡Juancho Hernángomez anota dos triples consecutivos para distanciar a la Selección el marcador!
Final del primer cuarto
Los de Sergio Scariolo se escapan 10 puntos arriba en el marcador gracias a su gran efectividad en el tiro.
España 19-9 Chipre
Y ahora es el turno de Segio de Larrea. Vaya mate del base del Valencia Basket.
España 17-9 Chipre
¡Triplazo de Willy! Está siendo el mejor del combinado que dirige Sergio Scariolo.
España 14-9 Chipre
Sale a la cancha Darío Brizuela y lo primero que hace es anotar.
España 10-5 Chipre
¡Otra canasta de Willy, que anota desde debajo del aro!
España 5-5 Chipre
Triple de Willis para igualar el encuentro. Está siendo el más destacado de los chipriotas en estos primeros minutos.
España 2-0 Chipre
¡Willy Hernangómez anota la primera canaste con un buen mate!
¡Arranca el España-Chipre!
Los de Sergio Scariolo buscan un nuevo triunfo en su tercer partido de la fase grupos del Eurobasket.
Los jugadores de la Selección se ponen a tono antes de jugar su tercer partido
Este es el quinteto inicial de España ante Chipre
Así luce el vestuario de la Selección en el Kyprianou Arena
¡Bienvenidos!
¡Media hora para el España-Chipre! Nuestra selección de baloncesto se juega contra el anfitrión gran parte de sus opciones de estar en octavos. Vayan entrando que arrancamos con la previa del partido.
¡Final! ¡España aplasta a Chipre!
Al final ni el último cuarto se llevó Chipre. Se lo apunta España 91-47. Gran partido de España, bueno, un trámite más que un partido. Segunda victoria en tres encuentros para los de Scariolo que se enfrentarán el martes a Italia. ¡Sean felices!