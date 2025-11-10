El entrenador del Celta clama por el cambio de Dani Olmo justo antes del partido: «Es raro»

El entrenador del Celta, Claudio Giráldez, se mostró contrariado por el cambio de Dani Olmo por Marc Casadó antes de empezar el partido. Hansi Flick hizo un cambio de cromos en el once segundos antes de que arrancara el encuentro. Casadó se lesionó en el calentamiento y no podía seguir. El canterano se probó al volver al césped, pero se dio cuenta de que no podía y fue sustituido. Al técnico vigués le sorprendió que no contara como una sustitución.

«Ya de primeras un cambio algo extraño cuando va a empezar el partido que nos modifica un poco durante unos minutos como ajustarnos con esa situación de Casadó. Es raro a nivel reglamentario que no suponga una sustitución», dijo al acabar el partido en los micrófonos de Movistar+.

🗣️ «Un cambio algo extraño. Es raro a nivel reglamentario». Giráldez, sobre la sustitución de Dani Olmo por Casadó antes del inicio del partido.#DeportePlus pic.twitter.com/EWCgDoLatZ — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) November 9, 2025

El cambio se produjo cuando los futbolistas del FC Barcelona formaban para hacerse la foto del once. Fue en ese momento cuando Flick se dirige al banquillo y le dice a Dani Olmo que tiene que salir. Y el ex del RB Leipzig se quitó la chaqueta, se puso la camiseta rápidamente y saltó al césped directo a hacerse la foto con sus compañeros.

Giráldez reconoció en sala de prensa que el cambio les trastocó un poco los planes: «Me parece que no está demasiado bien el reglamento cuando sales al césped con una idea de enfrentarte a once jugadores, das una charla previa, haces comentarios después del calentamiento y de repente hay otro que te modifica bastante».

El entrenador del Celta protestó porque eso no contara como una sustitución: «Evidentemente, no lo han hecho con mala intención pero es extraño que no cuente como un cambio. Todo ello dando por hecho que ellos han sido mejores». Giráldez explicó que habían preparado el partido de una manera y que con la presencia de Casadó el Barcelona tendría «dificultades» para defender a Borja Iglesias: «Te modifica bastante que juegue Olmo y no Casadó. Sabíamos que iban a tener dificultades con Casadó para defender a Borja».