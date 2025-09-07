Dani Holgado pasa el rodillo en Montmeló y logra su primera victoria en Moto2
Holgado logra su primera victoria en Moto2 saliendo desde su primera pole en la categoría
El de Aspar dominó de principio a fin y cruzó la meta primero, mientras Dani Muñoz logró su primer podio en Moto2
Dani Holgado se estrena en la pole en Moto2 en Montmeló con récord de la pista
Dani Holgado se ha llevado la victoria en el GP de Cataluña de MotoGP en Moto2. El piloto de San Vicente del Raspeig dominó de principio a fin saliendo desde la pole. No parecía para nada un rookie ni que hubiera firmado su primera pole en la categoría intermedia. Segundo terminó Jake Dixon, con Dani Muñoz tercero. Manu González, por su parte, es más líder tras terminar cuarto y la caída de Canet.
La carrera comenzó con Holgado firmando una salida impecable, abriendo hueco desde el inicio. Sorprendía que el piloto de Aspar, que ponía tierra de por medio con Jake Dixon en los primeros giros. Ya en la clasificación y el FP2 demostró que tenía un ritmo brutal y lo reflejó en la carrera de este domingo, dominando desde la primera a la última vuelta.
Nadie tosía a Holgado. Dixon se acercaba a él, pero no conseguía superar al piloto español del Aspar Team. Hasta este GP, Dani no había logrado ni pole ni victoria en Moto2 y lo ha hecho todo en casa, en Montmeló, delante de la afición española. Mientras tanto, Manu González se metía en el top-5 saliendo desde el puesto número 12. Gran salida del líder de Moto2 ganando seis puestos y de Izan Guevara, que ganó nueve.
Todo se le ponía de cara al líder del Mundial de Moto2 con la caída de Arón Canet y con un Diogo Moreira, tercero del campeonato, muy lejos. Para colmo, el piloto brasileño fue sancionado con una long lap y terminó decimocuarto. Por su parte, Manu acabó dejando atrás a Guevara para cruzar la meta en cuarta posición. Un resultado que le permite afianzarse todavía más en el liderato. Por delante, Holgado ganaba con más de dos segundos de diferencia sobre Dixon, mientras que Dani Muñoz aprovechaba la sustitución por la lesión de Öncü para lograr su primer podio en Moto2.