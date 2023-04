Dani Holgado: «De pequeño era de Pedrosa pero con los años me gustó más Márquez»

Dani Holgado atendió a OKDIARIO desde el circuito de Jerez antes de la carrera del GP de España de MotoGP. El piloto de Moto3, y actual líder del campeonato, se ha convertido en uno de los rivales a batir en la categoría de bronce y asegura que le gusta esa presión porque le hacer sacar lo mejor que tiene. Respecto a sus ídolos de la infancia, el alicantino reconoce que de pequeño era muy de Pedrosa por su padre pero que con los años le fue gustando más Marc Márquez, aunque su estilo de pilotaje es más parecido al de Dani que al del ocho veces campeón del mundo.

Pregunta: ¿Preparado para el GP de casa?

Respuesta: Sí, la verdad, tenía muchas ganas ya del Gran Premio. Llevamos tres carreras y tengo muchísimas ganas de empezar, de que sea mañana para cerrarme la visera y dar gas.

P: ¿Nervioso?

R: Bueno, no nervioso, sino con ganas. Hay un poquito de presión, claramente, pero bueno, a mí me gusta bastante el tema de la presión, porque me hace dar lo mejor de mí en cada momento y bueno, de momento lo llevo bien.

P: La presión se la ha ganado. Ha empezado la temporada de forma sensacional, victoria en Portimao y líder del Mundial.

R: Sí, bueno, empezamos bastante fuerte la primera carrera. Luego han habido dos carreras que han sido bastante positivas también. He hecho un cuarto y un quinto, pero han sido carreras de saber mantener la calma y estar tranquilo, cosa que estoy también contento porque este año he evolucionado en ese sentido y lo que tú has dicho, llegamos líderes y con muchas ganas de más.

P: Sería perfecto redondear el fin de semana con una victoria como regalo de cumpleaños.

R: Sería lo más ideal, claramente. Hay que disfrutarlo, sobretodo esta experiencia. No todos pueden decir que han corrido en Jerez, así que sí, vamos a disfrutar y seguro que todo sale como queremos.

P: ¿Es Jerez uno de sus circuitos especiales?

R: Sí, yo creo que todos los de España son para mí especiales. Sobretodo por sentirte con la gente tan cercano y especialmente en Jerez. Jerez y Cheste son los circuitos que más sientes a la gente. Se te hace bastante especial, la verdad.

P: Se ha convertido en uno de los rivales a batir esta temporada…

R: Sí. A hora soy el hombre a seguir. Es lo que hay. Hay que seguir como estamos. Aunque me buscan a veces en los entrenamientos para seguirme, eso me me hace estar contento porque sé que soy el más rápido, soy el mejor y ello hace que intenten copiarme. Eso me sube un poco el ego, por decirlo así.

P: Que le busquen la rueda es bueno… hasta Márquez lo hacía al volver de la lesión.

R: Marc seguía a los mejores por algo, porque algo hacían los mejores.

P: ¿Es de los que le gusta sentir la presión o prefiere ir de tapado?

R: Una de las cosas que que puedo decir que tengo a favor es que el tema de la presión lo llevo bastante bien. No soy un piloto que con la presión se vaya abajo, sino al revés. Voy hacia arriba porque cuando hay presión es porque hay un objetivo claro. Trabajo todos los días por conseguir ese objetivo y cuando hay más presión, más quieres conseguirlo.

P: ¿En qué ha cambiado el Dani rookie del año pasado a este?

R: Tampoco he cambiado mucho. La mentalidad era la misma, las ganas de trabajar también eran las mismas. Sólo me faltaba tener un poquito de experiencia y tener un poco de calma porque yo sabía que esto iba a llegar. Era sólo cuestión de tiempo. Ahora ha llegado y estoy más fuerte que nunca y listos para lo que venga y con ganas de afrontarlo todo.

P: Este año se le ve un piloto más maduro en la pista…

R: Sí, yo creo que ahora que tengo 18 años he madurado un poquito más.

P: ¿Qué objetivo se ha puesto para esta temporada?

R: El objetivo es ser campeones, ganar el título. Claramente ganar es súper, súper complicado porque son 20 carreras. Ahora me quedan 17, pero son 17 carreras donde no hay que cometer errores, donde tienes la presión o la obligación de intentar hacer podio en casi todas. Es bastante complicado pero si seguimos así yo creo que seremos uno de los candidatos.

P: Parece que hay vida después de Márquez para el motociclismo español con usted y con Acosta, entre otros…

R: Sí, y los que faltan por venir, porque yo sé que hay muchos más pequeños que yo, que sé que van a llegar. Lo tengo claro. Entonces, aunque ya se lo dejen Márquez o Acosta seguro que llegarán más. Porque aquí en España una cosa que tenemos es que en las motos somos de los mejores. Sin ninguna duda somos de los mejores.

P: En los últimos años ha habido cinco campeones españoles en Moto 3. Normalmente debería venir una época de crisis pero eso no pasa en este país, el motociclismo español sigue produciendo nuevos talentos…

R: Aquí tenemos una ventaja, que es que tenemos hacer muchos circuitos para poder entrenar, cosa que también es más fácil para nosotros porque mejoramos nuestro rendimiento y aparte el clima también nos lo permite, porque hay muchos pilotos extranjeros de los alemanes e ingleses que allí el tiempo no tiene nada que ver con el de aquí. Allí llueve o hace mucho frío, entonces también es más complicado para ellos. No creo que haya otro misterio. No es que nazcamos ya con el no, tú vas a ser piloto y tú vas a ser el mejor, no creo que nadie que nazca con eso, sino que pues aquí tenemos la ventaja de poder entrenar más y poder prepararnos mejor para el tema de las competiciones.

P: Una pena que Márquez no pueda estar, ¿no cree?

R: He visto antes su grada y digo toda esa gente que habrá que habrá pagado para poder verlo y que no esté aquí en España y encima sé que él hubiera hecho aquí un carrerón, como siempre hace, demostrando que es el mejor. Pero bueno, yo creo que para Le Mans seguro que estará al 100%. Si no ha corrido será por algo, porque no está bien físicamente y tiene que que esperarse. Sé que para Le Mans va a dar guerra.

P: ¿Quién es o ha sido su referente en el motociclismo? Ese piloto en el que se fijaba cuando era niño

R: De pequeño siempre ha sido Dani Pedrosa. No, no por nada, sino porque a mi padre siempre le ha encantado Dani. Cuando ha ido pasando los años, cada vez que me hacía más mayor, en torno a los ocho o diez años, me iba gustando más Marc Márquez. Es lo normal al final era el que ganaba, era el que era de los más jóvenes en conseguir, el que batía los récords y en ese momento era el que más me apasionaba. Pero siempre me ha gustado Dani, eso sí.

P: En cuanto al estilo de pilotaje, ¿cuando empezaba se fijaba más en Márquez o en Pedrosa?

R: Sinceramente, me fijaba más en Dani, en el estilo. Si me tengo que elegir uno de los dos sería más Pedrosa. Yo diría más Pedrosa, porque soy un piloto también de estatura baja, un piloto que soy bastante fino en las curvas y creo que más fino que Dani Pedrosa, muy pocos ha habido. Así que sí, si tengo que elegir un estilo de los de MotoGP, elegiría el de Dani.

P: Ha habido muchas críticas al cambio de formato y las carreras al sprint y el hecho de no tener warm-up los domingos, ¿Qué le parece este cambio? ¿Lo ve como un paso hacia delante o hacia atrás?

R: A mí la carrera del sprint me gusta porque es una carrera muy corta, donde van al 100%. Ahí no miran de neumáticos, la gasolina, salen y van a un 100% todos los pilotos. Sí que la veo un poco peligrosa, la verdad. Se han lesionado cuatro o cinco pilotos ya en dos carreras o tres. La veo un poco peligrosa, pero sí que es verdad que para el espectador pues es mucho más apasionante. Aunque la de Moto3 prácticamente es así también todas las vueltas y no nos quejamos. Al final salimos, somos un grupo de 10-15 pilotos la mayoría de las veces y desde la primera hasta la última vuelta vamos adelantándonos y luchando hasta la última curva.

P: ¿Les condiciona mucho no tener warm-up de cara a la carrera?

R: Es un poco más complicado. Por ejemplo, el otro día me caí en Austin en la qualy y desde la qualy a la carrera salí directo. Cuando tienes una caída siempre te cuesta un poquito al principio porque vienes con el con un mal feeling de la caída y viene bien dar un par de vueltas antes de la carrera y ahora ya no hay eso y me tocó espabilar desde el primer momento, desde la primera vuelta.

P: Así que este año ha aprendido a que cuando uno se cae hay que espabilar rápido…

R: No, la verdad es que este año una de las cosas que tengo de ventaja también es que salgo y voy demasiado rápido ya desde el inicio. Es una cosa que he trabajado mucho en casa este invierno, de salir y ya intentar estar en los tiempos cercanos a donde estoy normalmente entrenando en casa.