Dani Holgado se estrena en la pole en Moto2 en Montmeló con récord de la pista

Dani Holgado firma la pole en Moto2 en el GP de Cataluña de MotoGP con récord de la pista incluido, 345 milésimas más rápido que el anterior récord. El piloto alicantino del Aspar Team fue el más rápido por la mañana y lo ratificó por la tarde clavando un 1:41.549, demostrando además que tiene un gran ritmo. Es su primera pole en Moto2. Segundo saldrá Jake Dixon y tercero el rookie Collin Veijer. El líder del Mundial, Manu González, saldrá decimosegundo, justo delante de Moreira, mientras que Canet partirá noveno. Mal día para los tres contendientes al título de la categoría intermedia.

Dani Holgado tenía clara su estrategia, ir solo. Sabía que después de ir rápido por la mañana sería una de las referencias y muchos pilotos le buscarían la rueda. Por suerte solo fue uno, Sasaki, el que intentó ir tras él. Pero el de Aspar tenía algo más que el japonés y lo demostró dejándole atrás. Su compañero de equipo, David Alonso, que venía de la Q1, se cogió a la rueda de Manu González, líder del Mundial de Moto2 con 25 puntos de ventaja sobre Canet y 31 respecto a Moreira.

Holgado fue el primero en marcar un crono y ya era un gran tiempo, tanto que había batido el récord de la pista. Pero llegó Jake Dixon por detrás y mejoró el registro del de San Vicente del Raspeig para situarse primero on 133 milésimas de ventaja sobre Dani. Baltus se quedó a 38 milésimas del piloto de Aspar. Canet se situó quinto tras su primera vuelta lanzada. Pero la distancia entre el segundo y el quinto era de apenas 71 milésimas. Estaban los cuatro en un pañuelo.

Con Dixon al frente y el alicantino a su estela se marcharon a boxes, antes de volver para un último intento en busca de la pole. Vietti se iba al suelo en la curva cinco a poco más de tres minutos para el final de la sesión. Acto seguido le cancelaron la vuelta a David Muñoz por track limits. Pero había uno que tenía algo guardado para esta tanda y se llama Dani Holgado. Tal y como hizo Álex Márquez en MotoGP, el piloto del equipo Aspar sacó la artillería pesada para pulverizar el récord de la pista con un tiempo de 1:41.549, con Sasaki a su estela que no podía seguirle pese a firmar su mejor vuelta.

Muñoz también se sacó una buena vuelta de la manga para ascender hasta la cuarta posición, justo detrás de Barry Baltus. Pero Holgado estaba intratable y firmando un ritmo endiablado vuelta tras vuelta. Collin Veijer se sacó una gran última vuelta para meterse en primera fila, detrás de Holgado y Dixon, y echó de ahí a Albert Arenas, que saldrá cuarto. Es decir, habrá dos rookies en la primera fila de Moto3 en Montmeló.

David Alonso manda en la Q1

David Alonso lideró el pase a la Q1 (1:41.965) después de que le cancelaran la última vuelta a Celestino Vietti por track limits. Eso hizo que el campeón del mundo de Moto3 recuperara la primera plaza de esta sesión y el italiano bajara hasta la tercera posición de la Q1. Su presencia en la Q2 no peligraba porque sucedió ya con el cronómetro a cero y nadie venía mejorando.

Los otros dos que pasaron fueron Albert Arenas y Aymu Sasaki. El piloto japonés dio la sorpresa y se coló entre los cuatro primeros, puestos que dan acceso a la batalla por la pole. La otra cara de la moneda fue Marcos Ramírez, que partía como uno de los favoritos para estar en Q2 y terminó sexto, por lo que saldrá el vigésimo en la parrilla. Es la segunda vez esta temporada que el español no se mete en la Q2. Ya le sucedió en Jerez.