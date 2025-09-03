Este próximo domingo 7 de septiembre tendrá lugar en el Circuit de Barcelona-Catalunya el Gran Premio de Cataluña de Moto GP de la Ciudad Condal. Se trata de la decimoquinta prueba del Mundial de Motociclismo, entrando ya en la recta final de una temporada que acabará a mediados de noviembre en Valencia. Marc Márquez llega como líder absoluto este curso (455), a casi 200 puntos de su principal perseguidor, su hermano Álex Márquez (280). Consulta cómo comprar entradas para el GP de Cataluña de MotoGP en Barcelona.

Las entradas para el GP de Cataluña de MotoGP en Barcelona aún están disponibles a precios dispares, según tus intereses y capacidad económica. Los billetes para acceder todo el fin de semana al Circuit de Barcelona-Catalunya parten desde 91,75 euros por persona, con los que podrás ver tantos los libres como las pruebas de clasificación para conocer cómo saldrá la parrilla de salida el domingo. Por otro lado, entrar tan sólo el domingo, día de carrera, tiene un coste de 85.

Las entradas se pueden conseguir tanto a través de la página web Circuit de Barcelona-Catalunya, del propio Gran Premio de Cataluña de Moto GP o de la propia web de Moto GP. Cabe recomendar consultar cada una de ellas en busca de la opción que mejor se adapte a tus intereses y bolsillo, ya que los precios y la disponibilidad varían según la que consultes.

Las entradas más baratas son las de admisión general, con acceso al césped que rodea el Circuit de Barcelona-Catalunya, aunque estas no disponen ni de asiento ni de techo en ninguno de sus tramos. A partir de ahí los precios crecen a medida que se aumenta el caché y las comodidades, con entradas ‘Fan’, ‘Super Fan’, ‘Excellence’, ‘Excellence+’ y ‘Vip’, cada una de ellas con diferentes.

En estos momentos, además de las entradas más económicas con acceso general, también existen entradas habilitadas para tribuna, con asiento reservado desde 229 euros. También están otras entradas más premium como la ‘Villa Panorama VIP’, desde 1.130 euros, con conciertos en directo y espectáculos, barra libre, aparcamiento premium y una ubicación sobresaliente: «Junto a la salida de boxes, que ofrece fantásticas vistas de la recta de salida y meta, la curva 1 y las curvas 5, 6 y 7».

Aún más caras son las entradas para el ‘Pitlane Lounge’, con un precio de 1.499 euros, con asientos ubicados «en la segunda planta del Pitlane Lounge Building, justo enfrente del marcador, este espacio exclusivo ofrece una experiencia visual dinámica con capacidad para 200 invitados». Estas entrada incluye tanto acceso a la tribuna cubierta T10, «servicio completo» de restaurante y barra libre y «cómodo aparcamiento».

El Mundial de Moto GP está calentito. Marc Márquez ya roza el título de MotoGP. El piloto español se impuso en la última carrera en Hungría, firmando su séptimo doblete consecutivo, sprint y carrera. Con estos 37 puntos más en su casillero, amplía de forma notable su ventaja sobre su hermano Álex y sobre Bagnaia. Actualmente, Márquez aventaja en 175 puntos a Álex, por lo que, si en la próxima cita logra sacarle 10 puntos más, tendrá en Misano su primera oportunidad de proclamarse campeón del mundo.