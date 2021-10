Carlos Sainz y Fernando Alonso iniciaron la temporada en clara desventaja respecto a sus compañeros de equipo. La crisis propiciada por el coronavirus llevó a la Fórmula 1 a limitar el gasto de las escuderías, que en este 2021 han corrido con unos monoplazas muy parecidos a los de la campaña anterior. De ahí la ventaja de Charles Leclerc y de Esteban Ocon, ya estaban hechos a los coches de 2020. Por otro lado, los pilotos sólo dispusieron de día y medio de pretemporada para adaptarse a sus nuevos monoplazas, lo que supuso un hándicap para aquellos que cambiaron de equipo. Una desventaja todavía mayor para Fernando Alonso, que regresaba a la Fórmula 1 tras dos años de ausencia.

“Creo que se tiene que tener en cuenta la desventaja en la que partirá respecto al resto de pilotos de la parrilla, considerando que no corre en Fórmula 1 desde hace dos años”, decía al respecto Marcin Budkowski. “Puedo entender que para Carlos Sainz o Ricciardo el reto de la temporada con un nuevo equipo será complicado, debido a que tendrán que aprender un nuevo método de trabajo y tendrán que relacionarse con ingenieros desconocidos, pero en el caso de Fernando será diferente considerando su ausencia prolongada”, agregaba el director ejecutivo de Alpine.

También en Ferrari, Mattia Binotto, jefe del equipo de Fórmula 1, advertía que Carlos Sainz lo pasaría mal al principio y daba cierto margen al madrileño: “Sé que será complicado al principio y además creo que suele dar lo mejor de sí en la segunda temporada, y en el segundo espero ver progreso respecto al primero”.

El fichaje de Carlos Sainz por Ferrari no dejó de ser sorprendente ya que para hacer sitio al español en Maranello decidieron prescindir de un tetracampeón del mundo como Sebastian Vettel. Muchos consideraron que con este movimiento la escudería prescindía de un gallito para reforzar el liderazgo de Leclerc. Aún así, al ser cuestionado al respecto, Mattia Binotto negó que Carlos Sainz fuera a tener un papel de escudero: “No hay nada escrito en el contrato que diga que Leclerc es el líder del equipo, son libres para pelear en pista aunque es importante que nos den puntos, pero al inicio del campeonato tendrá igualdad de oportunidades”.

Ferrari ha cumplido su palabra y ha permitido a Carlos Sainz luchar de tú a tú con el monegasco, una sabia decisión a la vista de los resultados. Y es que a falta de seis carreras para el final, el madrileño ha dado 0,5 puntos más a la escudería que su compañero de equipo. Si bien parece una diferencia insignificante, Carlos Sainz se ha subido tres veces al podio mientras que Leclerc sólo lo ha hecho en una ocasión.

From a 2-point deficit to a 6-point lead 👀@Max33Verstappen leads after 16 rounds! #TurkishGP 🇹🇷 #F1 pic.twitter.com/bcFJRshYdR

— Formula 1 (@F1) October 10, 2021