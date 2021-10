Carlos Sainz volvió a subirse al podio en el Gran Premio de Rusia por tercera vez esta temporada y quinta en su carrera. Tras cerrar el que ha calificado como su mejor fin de semana en Ferrari, el madrileño quiere más y buscará su primera victoria en Fórmula 1 en las próximas citas.

“En global, creo que es mi mejor fin de semana con Ferrari, pero perfecto no sería la palabra, porque siempre hay cosas que cuando miras atrás crees que podrías haberlas hecho mejor. Obviamente, terminar tercero después de liderar una carrera es bueno, pero tenemos que seguir trabajando para que la próxima vez que lidere una carrera, no se me escape. Estoy seguro de que seguiremos mejorando como equipo para dar el siguiente paso”, decía Carlos Sainz en Sochi.

Sobre su siguiente objetivo, el español añadía ambicioso: “Lo que hay que conseguir es una victoria. Si trabajamos un poco más en la degradación del neumático, un poquito más para aguantar ese envite de los Mercedes… no me gustaría que me volviesen a pasar la próxima vez que vaya primero. Entonces tenemos que trabajar para que la próxima vez que vaya primero no nos pasen con esa facilidad. Seguimos sufriendo en la degradación de las ruedas delanteras, que es algo en lo que tenemos que seguir trabajando, no nos podemos conformar”.

El enfado de Sainz al no poder luchar por la victoria en Montecarlo

La ambición de Carlos Sainz quedó demostrada en el Gran Premio de Mónaco, donde manifestó tras ser segundo: “Salía cuarto, que luego fue tercero, y acabar segundo es un buen resultado. Pero el sabor amargo sigue ahí, porque tenía ritmo para hacer la pole y ganar. Es extraño, aunque a nivel personal debo estar contento con la segunda posición porque es el máximo a lo que podíamos aspirar”.

“Si me hubieran dicho el miércoles que no terminaría contento del todo con un segundo puesto, no me lo habría creído. No luchamos por esos puestos este año. Pero visto el ritmo del jueves, sinceramente creía que podíamos ganar, era muy rápido y estaba muy cómodo el sábado por la mañana. Pensaba que podía hacer la Pole y ganar mi primera carrera en Mónaco. Ya el domingo he tenido que resetear y cambiar las expectativas, lo mejor desde el cuarto era acabar en el podio y, máximo, un segundo puesto, faltó la posibilidad de ganar”, agregaba el madrileño al que penalizó ser cuarto en la sesión de clasificación.

Carlos Sainz padre y el enfado de su hijo

Aún así Carlos Sainz padre quiso destacar la ambición de su hijo. “Es una actitud positiva. El hecho de que quiera más quiere decir es ambicioso. Los deportistas tienen que ser ambiciosos. Probablemente después de esa sensación agridulce, como él la describió, con el tiempo, se dará cuenta de que llegar a la quinta carrera con Ferrari sin casi test y estar continuamente peleándole a Leclerc, uno de los grandes talentos ahora mismo, y acabar en un podio… Si eso se lo hubiesen dicho antes…”, declaró.

Sainz considera que lo tiene todo para ganar

Ya en frío, en una entrevista posterior, Carlos Sainz hizo alusión al segundo puesto que cosechó en el Gran Premio de Italia 2020, donde se quedó a menos de medio segundo de la victoria. “Ciertamente una victoria me imagino que será mucho mejor que un segundo lugar. En segundo lugar ya había terminado en Monza el año pasado. Podía haber ganado. Ahora pienso que podría ser un piloto con dos victorias en la Fórmula 1”, afirmaba tras el Gran Premio de Mónaco.

Cuestionado por la victoria que se le resiste, Carlos Sainz aseguraba: “Llegará. Si sigo pilotando y trabajando como lo estoy haciendo. Sólo pienso en eso. Un segundo lugar no me satisface, paradójicamente estaba más feliz después del tercer puesto en Brasil en 2019, porque entonces realmente había logrado el máximo”.

Y es que, según el español, tiene todo lo que necesita para luchar por una victoria. “No me falta ninguna pieza, sólo se necesitan las circunstancias adecuadas. Estoy bien en cuanto a talento, método de trabajo y ganas de ganar, sólo necesito una oportunidad y el rompecabezas estará completo”, reconocía.

A Carlos Sainz le sigue faltando motor

Lo que sí le falta a Carlos Sainz es el nuevo motor que montó Leclerc en el Gran Premio de Rusia. De haber contado con el incremento de potencia que tuvo a su disposición el monegasco, Sainz podría haberlo hecho mejor en Sochi según admitió Mattia Binotto: “El nuevo motor funcionó bien. Estuvo a la altura de lo que esperábamos y nos dio un poco más en términos de rendimiento. Creo que hizo su contribución a la carrera de Charles, lo cual es un aspecto positivo. Es bueno para Charles tener este motor para el resto de la temporada. Con el viejo a Sainz no le fue mal, pero la diferencia entre los dos está ahí. Sainz con el nuevo podría haberlo hecho aún mejor”.

“El motor del año que viene será diferente al que se usó aquí. Era importante traerlo este año, es un salto en tecnología comparado con el usado este año, pero necesitábamos este nuevo para ganar experiencia. Pero el motor del próximo año será nuevo y diferente”, concluía el jefe de Ferrari, equipo que aspira a ser campeón en 2022 gracias al cambio de reglamento y a su nueva unidad de potencia. ¿Tendrá que esperar Carlos Sainz a la próxima temporada para conseguir su primera victoria en la Fórmula 1?