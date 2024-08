El Barcelona se excusa en una lesión para ocultar que Dani Olmo sigue sin estar inscrito

El Barcelona se juega este sábado su primer partido oficial ante el Valencia con el último precedente sobre el verde del desastre del Joan Gamper, con la derrota por 0-3 ante el Mónaco. Mucho tiene por mejorar el equipo de Hansi Flick durante el tramo inicial de la temporada con este Barcelona, situación que inicialmente no hará de la mano de su único fichaje de renombre, el flamante campeón de Europa Dani Olmo. El mediapunta no estará disponible y, aunque desde el club se empeñan en señalar que no está bien físicamente, la realidad es que no han sido capaces de generar el suficiente espacio salarial para inscribirle ante la Liga…

En las últimas horas, el Barcelona sólo ha sido capaz de dar de alta ante la Liga a futbolistas jóvenes como Marc Casadó, Pablo Torre o Pau Víctor, con salarios bajos, al igual que Íñigo Martínez, que llegó libre el año pasado con un salario realista. Pero el club tiene un severo atasco con la operación salida y sigue con los mismos problemas de siempre con respecto al límite salarial y la ya repetitiva regla 1:1 a la que no son capaces de acceder verano tras verano.

Ese es el problema que encuentran una vez más con Dani Olmo y que ya pasó temporadas atrás a estas alturas de mercado de fichajes con otras operaciones importantes. Sin ir más lejos, el curso pasado fue Ilkay Gündogan. Lo que ya llama poderosamente la atención es que el Barcelona, con su actual altavoz casi semanal que será Hansi Flicl, ya se ha encargado de apuntar a que la ausencia de Olmo tiene más que ver con lo físico que con lo económico, y nada más lejos de la realidad.

Dani Olmo se ha incorporado tarde a los entrenamientos del Barcelona tras un merecido descanso tras proclamarse campeón de la Eurocopa con España con un papel bastante loable. Fue su actuación lo que llevó al Barça a lanzarse definitivamente por él, uno de los grandes deseos de Joan Laporta desde que llegó a la presidencia de nuevo, la de traer de nuevo al producto de La Masía. Conseguido, a cambio de casi 60 millones de euros previo pago al RB Leipzig, la primera jornada de Liga no estará disponible.

«Ahora tenemos 22-23 jugadores y veremos mañana. Ahora todos están en el equipo y son una opción para jugar mañana», decía Hansi Flick en el mediodía de este viernes, con las dudas lógicos de un entrenador que no tiene del todo claro cuántos jugadores tendrá disponible para enfrentarse al Valencia, posponiendo la convocatoria para este mismo sábado: «Estoy satisfecho con la plantilla que tengo. Es lo más importante. Cuando firmé mi contrato con el Barça sabía que no sería fácil, pero hablé con Deco que estoy contento con el equipo. Cuando vuelvan los jugadores que están lesionados estoy seguro que seremos un equipo muy fuerte».

Y según él, uno de los lesionados, o al menos que no se encuentra bien físicamente aún, es Dani Olmo. «No está en una condición física óptima para mañana. Queremos cuidarle. Es importante que todos jueguen, pero también evitar lesiones. Queremos que estén y entrenen todos. Sin lesionarse», explicaba el entrenador germano sobre la ausencia del mediapunta español, que tendrá que esperar a que se den más salidas para estar apto y disponible para Flick.