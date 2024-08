Hansi Flick vuelve a avisar que la filosofía Barça es secundaria: «El fútbol va de si ganas o pierdes»

Hansi Flick compareció por primera vez en la previa de un partido oficial como nuevo entrenador del FC Barcelona. El alemán dio un buen repaso a lo que ha dado de sí la pretemporada con los culés, trató cómo llega el equipo antes de su estreno liguero ante el Valencia, habló de algunos nombres propios y puso énfasis en el mercado de fichajes del que aún tiene mucho trabajo por hacer la secretaría técnica blaugrana.

«Tenemos muchas ganas del debut en Valencia. Sabemos que hay un clima especial. Somos nuevos en La Liga y estamos con muchas ganas. Será duro porque el Valencia juega bien, con un 4-4-2, y le gusta jugar directo. Seguramente tendrán el portero adelantado. Todo el mundo sabe lo que tenemos que hacer mañana. El Valencia juega con mucha intensidad y veremos cómo va», fueron las primeras valoraciones de Hansi Flick en la previa del Valencia – Barcelona, haciendo cuentas con su plantilla y su nivel de satisfacción: «Ahora tenemos 22-23 jugadores y veremos mañana. Ahora todos están en el equipo y son una opción para jugar mañana. Estoy satisfecho con la plantilla que tengo. Es lo más importante. Cuando firmé mi contrato con el Barça sabía que no sería fácil, pero hablé con Deco que estoy contento con el equipo. Cuando vuelvan los jugadores que están lesionados estoy seguro que seremos un equipo muy fuerte».

Con respecto a con quién podrá contar, Hansi Flick reconoció que no podrá contar con Dani Olmo pero sí con Pedri y Lamine Yamal: «Dani Olmo no está en una condición física óptima para mañana. Queremos cuidarle. Es importante que todos jueguen, pero también evitar lesiones. Queremos que estén y entrenen todos. Sin lesionarse. Estoy muy contento de volver a contar con Pedri, estará y podrá jugar la segunda parte mañana. También Lamine, puede jugar».

También trató las bajas evidentes de De Jong y Ansu Fati, con los que parece contar: «Soy optimista, pero todavía queda. Tenemos más jugadores disponibles en el equipo y espero que puedan volver, pero no tengo una fecha fijada para su retorno. Su recuperación va por buen camino. Después de la pausa por selecciones habrá más jugadores inscritos, pero no habrá una fecha de su regreso».

«Estoy muy contento de verlo cada día. Está trabajando muy bien pero necesita tiempo. Es un gran jugador y tengo que agradecer a todos los técnicos que están a su alrededor y lo están ayudando. No le quiero meter presión, tiene 20 años y lo tenemos que cuidar», explicaba Flick sobre Gavi y sus tiempos de recuperación.

Sobre lo sucedido en el Gamper, habla de cansancio: «Aceptamos todo. El lunes sentí que el equipo estaba cansado. La pretemporada ha sido larga y el equipo estaba cansado. Fue un partido en un momento inoportuno. Estos días hemos recuperado la energía».

Flick: «El fútbol va de si ganas o pierdes»

Le preguntan a Hansi Flick sobre si ve a su equipo capaz de competirle al Real Madrid: «Ya he respondido esta pregunta antes. Tenemos mucha calidad y el fútbol va de si ganas o pierdes. Nosotros nos preparamos para cada partido».

«Elegiremos el jugador que pueda hablar con el árbitro», apunta Flick sobre este tema controvertido esta temporada, de lo que aclara: «Pienso que hablaremos con el árbitro. Le diremos qué jugador podrá protestar. Ter Stegen es el primer capitán y de momento será así».

Hoy informaba el Barcelona que Thiago Alcántara finaliza sus ‘prácticas’ en el cuerpo técnico de Hansi Flick y será Arnau Blanco el que ocupe su lugar: «Estaba claro antes que tenemos muy buena relación. Cuando jugaba en el Liverpool estábamos muy conectados. Nos hemos llamado y ha tomado la decisión de marcharse. Quiere ser un gran entrenador en el futuro y nos ha ayudado mucho aquí. Es increíble su aportación, tiene una calidad humana muy grande y nos podía dar mucho dentro y fuera del campo. Tenemos al Arnau de la Masía que nos va a ayudar. Él se quiere centrar en su familia que es muy comprensible».

Tampoco ha dado detalles Hansi Flick sobre la lista de convocados del Barcelona, que la dará mañana, seguramente a la espera de algún movimiento e inscripción de última hora: «Para mí es lo que digo, las cosas que no podemos cambiar no las pensamos. No hay excusas ni quejas. Las cosas se dijeron. He tenido muchas experiencias en el pasado y he llegado aquí con la situación que hay. Nos centramos en el partido de mañana, queremos hacer un gran partido. Mañana por la mañana se hará oficial la lista de convocados».