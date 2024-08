El Barcelona no cobra la palanca de Barça Studios y tiene un bloqueo de 60 millones para inscribir

El Barcelona sigue sin cobrar los 40 millones de la palanca fake de Barça Studios que ha recolocado a la empresa de catering Aramark, tras el impago de Libero. Algo que le impide inscribir a sus jugadores y que pone al equipo en una situación límite a falta de estrenarse en Liga ante el Valencia. El club presenta ante la Liga una deuda de 60 millones de euros por los pagos contabilizados por esta palanca y que utilizaron de cara al mercado de fichajes de 2022, pero que dos años después siguen sin ingresarlos.

El conjunto azulgrana se encuentra a pocas horas de debutar en la nueva temporada 2024-2025. Se estrenan este sábado (21:00 horas) ante el Valencia, en Mestalla. Para esa cita, Hansi Flick no sabe aún si podrá contar con el que es, hasta la fecha, el único fichaje del club, el de Dani Olmo. Pero tampoco tienen inscritos a Íñigo Martínez, Pau Víctor ni a Vitor Roque.

La directiva de Joan Laporta aún no ha podido inscribir a sus futbolistas, debido al dinero que debe por la palanca fake de Barça Studios. Contabilizaron en su momento la venta de la misma por 200 millones de euros. Aquellos supuestos ingresos que iban a recibir en un futuro fueron validados por Javier Tebas y el club pudo inscribir a jugadores como Lewandowski, Raphinha, Koundé o Christensen.

Pero dos años después, siguen sin haber ingresado el dinero en sus plazos. Ni Orpheus Media y Socios.com, en un primer momento, ni el fondo de inversión Libero, en otro, cumplieron con los plazos en los que debían desembolsar los pagos. Ahora, el club ha vuelto a revender la participación del fondo alemán para poder acreditar ese pago. Sin embargo, la anunciada venta a la empresa de catering Aramark sigue sin dar sus frutos.

El Barça anunció que Aramarkt se haría cargo de la deuda generada por Libero, pero una semana después, aún no ha llegado el dinero. Este impago produce al Barcelona un bloqueo de 60 millones de euros respecto a sus inscripciones, puesto que contaron con ese dinero –que debían haber ingresado antes– para dar de alta a sus fichajes en 2022.

Olmo, en duda por Barça Studios

De no ingresar esos 40 millones, quedarán en una situación crítica a horas de empezar la Liga. El club presenta una deuda ante la patronal de 60 millones, que quedarían reducidos a 20 si consiguen acreditar que Aramarkt ha efectuado el pago al que se ha comprometido. En caso contrario, deberán reducírselos del ahorro generado por el descenso de su masa salarial y de las plusvalías por ventas.

Además, aunque Laporta ha intentado vender que están cerca de la famosa regla del 1:1 –poder invertir el 100% de lo que se genera por los traspasos en nuevas incorporaciones– para fichar, la realidad es que siguen excedidos en masa salarial, lo que hace que no puedan destinar todo ese dinero que generen por las salidas a los nuevos fichajes.

Por ello, la posibilidad de que Dani Olmo no esté disponible para debutar en Mestalla es bastante alta. El club aún no ha podido inscribirle, al igual que no ha dado de alta a Íñigo Martínez, Pau Víctor o Vitor Roque. Y en caso de no generar de alguna manera esos 60 millones de euros que deben a efectos de la Liga, no podrán hacerlo.

A horas de su debut en la nueva temporada de la Liga EA Sports, el Barça sigue teniendo serios problemas a la hora de inscribir a sus futbolistas. En estos momentos, no pueden dar de alta en la Liga a sus nuevos fichajes, pero tampoco a Roque ni a Íñigo Martínez. En los dos últimos cursos lograron hacerlo a última hora y en este curso que arranca ahora parece que volverán a tener que esperar más allá de la primera jornada para poder contar con todos sus efectivos.