El Barcelona pone fin al sueño de Laporta de conseguir 1.000 millones en bolsa

El Barcelona ve frustrado el sueño de Joan Laporta de salir a bolsa. El club pensaba haber encontrado en él la manera de terminar por la vía rápida con sus problemas financieros, a través de Barça Media –donde se incluye la empresa palanca fake de Barça Studios– y con la que pensaban conseguir inversiones de 1.000 millones de dólares en el Nasdaq, la segunda bolsa de valores más importante de Estados Unidos. Pero no será así. El viernes por la noche, su socio para colocar a la empresa en la bolsa estadounidense, la sociedad Mountain, comunicó al SEC (el regulador bursátil) que finalmente abandonaban el proyecto, puesto que no se cumplen los requisitos para entrar.

Hace apenas un mes, Mountain comunicaba que probablemente la salida a bolsa de Barça Media no sucedería. Todo, por los problemas que el club estaba teniendo de encontrar inversores para Barça Studios. El club vendió en 2022 el 49% de la misma por 200 millones, pero dos años después sólo han conseguido que les paguen 40, creando un agujero importante en las cuentas que les penaliza –y mucho– a la hora de fichar e inscribir jugadores.

Los problemas con Barça Studios han llevado al club a tener que renunciar a sacar a bolsa su proyecto. La entidad pensaba que esta operación podría reportarles unos ingresos de 1.000 millones, en lo que era una salida a bolsa puramente especulativa y sin apenas control. Una manera de acabar de una vez con los problemas financieros de los culés ideada por la directiva de Laporta. Pero ahora el presidente y su Junta ven como se frustra ese camino para salir de la enorme crisis en la que están inmersos.

Esta sociedad, Barça Media, aglutinaba Barça Studios y Barça Visión. Es la encargada de gestionar los negocios digitales del club, centrados en los NFTs. En su momento, cuando anunciaron la idea de que saliera a bolsa, el club la valoró en 1.000 millones de euros. Cabe recordar que Barça Studios está valorada también por la propia entidad en 408 millones, puesto que vendieron el 49% por una cantidad de 200 millones, pero dos años después no han recibido nada más que 40 y se encuentran buscando un nuevo inversor que se haga cargo de la deuda que presentan las empresas a las que se lo vendieron.

Laporta quería especular con el Barcelona en bolsa

El principal objetivo de Laporta para salir de esta delicada situación financiera del Barça pasaba por empezar a cotizar en el Nasdaq, la segunda bolsa de valores electrónica más grande de Estados Unidos. Y para ello recurrió a Mountain. Meses después, la compañía ha solicitado permiso a sus accionistas para ampliar el periodo de búsqueda de nuevos inversores.

Con Barça Media, se produce un claro incumplimiento de los requisitos para entrar a cotizar en el Nasdaq. Precisamente, esta entidad ya avisó en el pasado al club azulgrana de sus deficiencias. Este problema se suma al importante lío que tiene el Barcelona montado con la palanca fake de Barça Studios, puesto que sigue pendiente de encontrar al inversor que cumpla con el pago que ha dejado a deber el fondo alemán Libero.

Los problemas para Laporta no paran de sucederse, puesto que puede que no consiga cerrar el ejercicio 2023-2024 con superávit, lo que alejaría la posibilidad de fichar bajo la regla del 1/1 en el próximo mercado. Además, el impago de la palanca, que son ingresos con los que el club ya contó en 2022, hacen que la Liga ahora tenga que descontárselos de las plusvalías y ahorro que consigan de sus ventas hasta que cubran todos esos ingresos previstos que no se han dado.