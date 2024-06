El Barça repite su doble rasero con el Día del Orgullo

Este 28 de junio se celebra el Día del Orgullo, en el que se defienden los derechos del colectivo LGBTI y son muchos los clubes de fútbol que apoyan al colectivo a través de sus redes sociales, entre ellos un FC Barcelona que publicó en sus redes que durante este día izaban las banderas del colectivo en señal de apoyo «por un mundo que celebre y respete la diversidad»… aunque no en todas sus redes.

El Barça se jacta de ser uno de los abanderados del colectivo LGBTI a través de sus redes y con este pequeño gesto en el Palau Blaugrana, donde izaron dos banderas del colectivo junto a la propia con los colores azul y grana. Pero el Barça fue en este caso muy selectivo con dónde publicó este mensaje en sus diferentes redes.

El Barça tiene multitud de redes, en este caso en la red social X, para los diferentes aficionados de todo el mundo. Sus redes en español, catalán e inglés pero también en brasileño, francés, japonés o árabe. «En el Día del Orgullo izamos la bandera LGTBIQ+ por un mundo que celebre y respete la diversidad», rezaba el mensaje público y traducido en los diferentes idiomas en casi todas las cuentas excepto en la árabe.

En el Día del Orgullo izamos la bandera LGTBIQ+ por un mundo que celebre y respete la diversidad. 🏳️‍🌈🏳️‍⚧️ #Pride2024 pic.twitter.com/N29ExXGMiT — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) June 28, 2024

Un mensaje cuanto menos contradictorio por parte de la entidad blaugrana, que pide «un mundo que celebre y respete la diversidad» pero sólo cuando sus intereses no pueden verse afectados, en este caso con los fuertes inversores que existen en Arabia Saudí, un país donde no existen los derechos para las personas LGBTI, donde no son reconocidos, y donde la homosexualidad es un crimen penado con la muerte.

De hecho, no es la primera vez que el Barça no afronta esta situación en Arabia Saudí. Ya durante la disputa de la pasada edición de la Supercopa de España donde viajaron Real Madrid, Atlético de Madrid, Osasuna y Barcelona a Riad, el conjunto culé fue el único que emitió un comunicado a sus aficionados pidiendo que no tuvieran el mínimo gesto LGBTI.

«Se recomienda tener respeto y prudencia en los comportamientos en público y demostraciones de afecto. El comportamiento indecente, incluyendo cualquier acto de carácter sexual, podría tener consecuencias legales para los extranjeros. También pueden ser motivo de sanción las relaciones entre personas del mismo sexo y las muestras de apoyo al colectivo LGBTI, incluso en redes sociales», escribían en su comunicado dirigido a «todos aquellos socios, socias y peñistas que se desplacen a Riad para apoyar al equipo», además de sugerir «ser prudente y adoptar, especialmente en lugares públicos, una actitud discreta» y «respetar estrictamente los usos y costumbres del país».

No es la primera vez que el Barça abandera al colectivo durante este 28 de junio, el año pasado repitió la fórmula e hizo también la vista gorda con Arabia Saudí. En 2023 cambiaron la imagen de perfil de todas sus cuentas, fijando el escudo del Barça sobre un fondo con los colores de la bandera LGBTI. Al igual que en esta ocasión, usó esa imagen en todas sus cuentas excepto en la árabe…