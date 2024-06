La izquierda identificó a los LGTBI con «peras, plátanos y tacones» en uno de sus carteles del Orgullo

La izquierda en bloque ha acusado al Ayuntamiento de Madrid de banalizar el movimiento LGTBI en sus carteles del Orgullo 2024, en el que se muestran condones, copas y tacones. Un diseño que partidos como Más Madrid y PSOE han tildado de deleznable, pero que no difiere mucho del grafismo que Podemos utilizó el pasado año en su publicidad. Unas piernas con tacones, peras y plátanos eran los elementos elegidos por el partido de Irene Montero, que ocupaba la cartera de Igualdad en ese momento, y que no fueron objeto de crítica.

«Alcohol, preservativos, flores y tacones para representar el Orgullo de Madrid. Sin mención a las reivindicaciones y valores del colectivo LGTBIQ. No se puede hacer peor, ser más rancio y pasado de moda. Esto se llama LGTBIfobia institucional. Vergüenza», sentenciaba la portavoz socialista, Reyes Maroto. En esta línea, la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha exigido la retirada del cartel «feo, cutre e irrespetuoso». Asimismo, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha acusado este lunes al Partido Popular de «frivolizar» con el cartel del Orgullo de Madrid y ha señalado que es «muy perjudicial para la lucha, para la reivindicación y para la igualdad».

Unas críticas que no se producían el pasado año, cuando Podemos publicó sus carteles para reivindicar los derechos del colectivo LGTBI. En este caso, podían verse unas piernas sin depilar con unos tacones y peras y plátanos para identificar los órganos genitales, sin que ninguno de estos elementos supusiesen ningún tipo de desprestigio o banalización, a pesar de tener denominadores comunes con el cartel del Consistorio de José Luis Martínez-Almeida. «Si lo dice la derecha: homofobia. Si lo dice la izquierda: derechos. La hipocresía de la izquierda es esto», ha sentenciado el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández.

El alcalde de Madrid ha reivindicado el apoyo del Ayuntamiento a esta celebración. «Condones, como los que el Ministerio de Sanidad ha regalado durante la celebración del Orgullo para prevenir enfermedades de transmisión sexual. Creo que las fiestas del Orgullo son fiestas en las que se tiene que celebrar, por eso no es raro poner una copa, nadie está estigmatizando. Y los tacones: si hay algo que mejor representa esta festividad es la carrera de los tacones. Por eso creo que lo que recupera es el día de la marmota para la izquierda en la ciudad de Madrid», ha aseverado el primer edil.

Carteles LGTBI

La Federación Estatal LGTBI+ y el Colectivo LGTBI de Madrid (Cogam) han señalado este lunes que el cartel de la celebración del Orgullo del Ayuntamiento de Madrid «invisibiliza» la realidad del colectivo y han pedido «tomar un poco de conciencia» de su lucha. «Antes de diseñar unos carteles, que pretenden representar la fecha de mayor visibilidad y reivindicación de un colectivo entero, hay que tomar un poco de conciencia de cuál es el origen de su lucha, de cuáles son sus reivindicaciones actuales y, además, no obviar cada una de sus siglas, porque lo que no se nombra directamente no existe», ha asegurado la vicepresidenta de la Federación Estatal LGTB+, Paula Iglesias.

Unas críticas que se hacen ahora al Gobierno del Partido Popular, pero que no se hacían cuando Ahora Madrid dirigía el Consistorio. Allá por el año 2017, Manuela Carmena lanzaba su campaña del Orgullo, con un cartel donde en letras grandes se anotaba la palabra diversidad. Sin embargo, en aquella publicidad no había rastro de las siglas del colectivo.

Reivindicación y derechos LGTBI

El Ayuntamiento de Madrid ha desplegado desde este lunes una campaña institucional con carteles para visibilizar a las personas mayores LGTBI con el objetivo de promover sus derechos y oportunidades y de sensibilizar a la ciudadanía en el respeto a los mismos. El delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad ha presentado esta iniciativa, subrayando que «en una ciudad como Madrid, cimentada sobre valores de tolerancia e igualdad, tenemos que eliminar cualquier prejuicio hacia nuestros mayores LGTBI».

En el acto, el delegado ha señalado cómo «muchas personas LGTBI en el umbral de los 60 años, además de enfrentarse al edadismo, esa discriminación que debemos combatir y que asocia la vejez con el deterioro físico y cognitivo, la dependencia o la enfermedad, también sufren la marginación por su orientación sexual», según recoge el Consistorio en un comunicado. Tal como ha manifestado Fernández, los datos evidencian que «casi la mitad de los mayores LGTBI viven solos, algunos sienten el rechazo de sus familiares y sienten como lugares hostiles los recursos públicos de sociabilización».