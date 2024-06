El Barça vuelve a vender que estará en la regla del 1:1.

En los últimos días, la información unánime dentro de la prensa que sigue al Barcelona es que, ¡por fin!, el club culé volverá a poder fichar con normalidad de acuerdo con la regla 1:1. No es la primera vez, que en el mes de junio de cada año, vemos este tipo de noticias que parece adelantar la vuelta a la normalidad en el Barça. Para que la gente lo entienda, estar en la regla 1:1 implica que tus ingresos y gastos ordinarios te permiten disponer de un límite salarial superior a la masa salarial. Cabe recordar que el Barça, en febrero, tenía un límite salarial de poco más de 200 millones mientras su masa salarial se acercaba a los 500. Ese exceso de casi 300 millones es muy difícil de enjugar en tan poco tiempo sin la aparición de operaciones de ingreso extraordinarias.

La prensa culé parece encontrar la explicación en esta buena noticia en que, ¡por fin!, se va a resolver lo de los 40 millones de Libero por Barça Studios. Sin duda sería una gran noticia de confirmarse, pero ese hecho no acercaría a la regla 1:1 sino que simplemente sería un importe de fair play recuperado por el Barcelona, además de un alivio personal para Laporta y Oliver, que habían avalado una parte. Esos 40 millones le darían margen al Barcelona, pero no le situarían per se en la 1:1 puesto que ni siquiera son un ingreso del ejercicio.

No obstante lo anterior, no podemos obviar que el Barcelona no ha cobrado los 60 millones pendientes desde el 15 de junio por Barça Studios y, por tanto, tendrá un nuevo embargo y, quizás, los auditores se vean tentados de revertir la plusvalía concedida en 2022 por la venta de Barça Studios, lo cual sería un desastre para el club presidido por Laporta.

Mientras los rumores se suceden y cada día la lista de posibles fichajes del Barça aumenta, lo cierto es que el conjunto culé parece tener dificultades reales para pagar las nóminas de junio y estaría en busca de un crédito de 100 millones. Resulta paradójico que un club con una deuda monstruosa y con dificultades de tesorería para pagar sus obligaciones más básicas, vuelva a acudir al mercado siendo todo un potentado e imponiendo sus condiciones económicas a clubes con un balance más saneado (¿Nico Williams?). Sería toda una demostración de que el hombre, y Laporta lo es, es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra.