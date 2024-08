Hansi Flick también sentencia a Vitor Roque

Hansi Flick ya ha dejado bien claro a Vitor Roque el papel que tendrá en el Barcelona esta temporada y que la falta de minutos volverá a ser una tónica habitual este año si continúa en el club. El brasileño está en la rampa de salida, buscan una venta que resuelva su vinculación con la entidad aunque el futbolista no lo está poniendo nada fácil por el momento.

Durante esta gira de pretemporada en Estados Unidos, Hansi Flick se ha encargado de dejar claro a Vitor Roque que no está dentro de sus planes. El papel residual del brasileño ha sido notable, si bien es cierto que fue titular en el primer encuentro ante el Manchester City, en los otros dos partidos saltó en los instantes finales con poco tiempo para demostrar nada. No se ha ganado el hueco que él presupone.

Xavi Hernández ya sentenció el pasado año, desde prácticamente el mes de febrero, a Vitor Roque. El egarense llegó a afirmar que no estaba prevista su llegada tan pronto y que estaba «en formación». No le veía preparado y es precisamente por este motivo por el que estuvo en un tercer plano durante casi toda la segunda vuelta de competición. Pese a ello, con la salida de Xavi, el brasileño creía que con la llegada de un nuevo técnico tendría sitio, pero no ha sido así.

El Barcelona ya venía empujando a Vitor Roque a una salida. Ya tuvieron con él un fue gesto este verano, despojándole de dorsal en otra medida de presión, dándoselo a Lamine Yamal con su consiguiente inscripción en el primer equipo, algo que en estos momentos tampoco tiene el brasileño, en el limbo a ojos de La Liga.

Con todo esto y alguna que otra oferta rechazada, de volver a Brasil y del fútbol de Arabia Saudí, Vitor Roque afrontaba la vuelta a los entrenamientos como una oportunidad de demostrar su valía frente a Hansi Flick, algo que rápidamente ha quedado completamente descartado dado el reparto de minutos que ha ido dando el alemán a sus jugadores: Pau Víctor le ha pasado como una bala por la derecha.

Ante el Manchester City, donde fueron titulares tanto Vitor Roque como Pau Víctor, ya se vio claro el rumbo y prioridades, siendo el catalán el 9 y el brasileño el que se iba al costado. No se le vio cómodo al carioca, todo lo contrario que al de Sant Cugat, que brilló desde el primer momento, gol incluido.

Ante el Real Madrid, con Lewandowski ya en marcha, Vitor Roque se fue al banquillo y siguió en el once Pau Víctor, al igual que ante el Milan en el último test en territorio americano. El brasileño entró en la recta final en ambos encuentros, sin tiempo para gran cosa y sin acciones de valor cuando pudo. Además, en este último partido vivió una situación tensa con Thiago Alcántara y la tanda de penaltis, discutiendo con el ayudante de Flick porque se negaba a lanzarlo, ya que venía de fallar uno en Barcelona. Pese a esto lanzó, y marcó.

Su salida está marcada como prioritaria en el Barcelona aunque el jugador no saldrá de cualquier forma. En estos momentos solamente Arabia Saudí cumple con los requisitos económicos que pide el club y la Lazio, la oferta que más seduce al jugador, pone solo 20 millones por la mitad del pase del futbolista, algo que no convence a Laporta. Está todo en el aire…