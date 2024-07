Hansi Flick no se tira el rollo con Nico Williams: «No es jugador del Barça y no puedo hablar»

Hansi Flick ignoró hablar del posible fichaje de Nico Williams en su presentación como nuevo entrenador del Barcelona. El alemán, a diferencia de su presidente Joan Laporta, fue cauto y no quiso hablar del extremo del Athletic Club, ya que «no es jugador del Barça». «Me enfoco en mi equipo y nada más», apuntó el técnico azulgrana junto al máximo directivo de su club, que no ha tenido reparos este verano en hablar abiertamente de sus opciones para lograr el traspaso del campeón de la Eurocopa.

El germano habló de su aliado en la banda derecha de la selección española y la estrella que más brilla en el Barça, Lamine Yamal, pidiéndole que «mantenga los pies en el suelo»: «En el último año, ha estado increíble. Paso a paso en este nivel y ha terminado muy bien en la Eurocopa. Los grandes jugadores siguen rindiendo y espero que siga así. También que mantenga los pies en el suelo. Está en el equipo y seguro que nos va a dar grandes momentos. Pero hasta él puede mejorar y eso nos incumbe a nosotros como técnicos».

Sobre su estilo, dijo no estar alejado de la filosofía culé de los últimos tiempos: «No estoy lejos de la idea de la que ha venido jugando el Barça. Quiero un equipo en el campo que sea activo. Con o sin balón, quiero que sea activo y que sepa qué hacer. Marcar el ritmo del partido. Da igual que juguemos 4-3-3, 4-2-3-1. Queremos un fútbol ofensivo y que cuando alguien se tiene en la televisión vea un equipo reconocible».

«Tenemos muchos jugadores en cada posición. Es una pena la lesión de Ansu (Fati) porque estos tres días ha estado increíble y con una forma increíble y lo ha demostrado en el campo. Es una pena que no esté ni aquí ni en América», afirmó sobre los contratiempos físicos en la pretemporada. Hansi Flick no contará en esa gira con Nico Williams, cuyo futuro aún es incierto.

Hansi Flick y el fichaje de Nico Williams

Flick recordó su primera toma de contacto con el Barça: «Ya he contado la historia en una entrevista. Nike me invitó a un partido en el Camp Nou, era entrenador y estuve aquí y pensé: ‘Una vez en la vida quiero entrenar aquí’. Estoy encantado de ser entrenador del Barcelona. Es uno de los más grandes. Quiero ganar títulos y solo puedes ganar con los grandes. No digo que ganaremos todo, pero trabajaremos duro para ganar. Tenemos muchas ganas de empezar».

Sobre si era más importante la llegada de un pivote o la de futbolistas de mayor calidad como Nico Williams o Dani Olmo, Flick salió de la siguiente forma: «Sobre el número seis. Estoy muy feliz con lo que he visto y los jugadores que pueden jugar ahí. Es importante que los jugadores sepan qué quiero hacer. Ya se lo he dicho y como deben jugar en cada posición. Quiero que haya una buena conexión. Puede que busquemos uno nuevo en la Masía. Algunos están lesionados, pero volverán. Estamos bien».

«Claro, por eso estamos aquí. En el fútbol siempre es bueno ganar títulos. Al final es mejor ganar que no. No me gusta entrenar a equipos que no disputen nada. Vamos a trabajar duro. A mí me gusta la competitividad dentro de la plantilla y que puedan mejorar. Hay unas condiciones increíbles en el club. La presión es para todos, pero es la mejor situación posible», comentó acerca de la necesidad de títulos, calificando además la Liga de «una competición importante».