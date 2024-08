El Mónaco se chotea del Barcelona y celebra su goleada en el Gamper con el himno del Madrid

El FC Barcelona recibió un severo varapalo en el último partido de pretemporada, el primero ante su público en esta temporada 24/25 que está a punto de comenzar y perdió el Joan Gamper por primera vez en los últimos once años al salir goleado ante el Mónaco por 0-3 en Montjuic. Los de Hansi Flick mostraron una versión muy alejada de lo que pudimos ver ante Manchester City, Real Madrid y AC Milan durante la gira americana y en ningún momento dieron la impresión de poder ganar el partido al Mónaco y conseguir que el Gamper se quedara en casa.

Lo que estaba previsto en el guion de la jornada, que fuera una fiesta azulgrana, acabó siendo una pesadilla por la exhibición que el cuadro monegasco dio en el estadio provisional del club culé. Tras una primera mitad igualada que acabó sin goles, en la segunda parte el físico del AS Mónaco se impuso y comenzaron a llegar los tantos. El primero, tras un error garrafal de la defensa barcelonista que aprovechó a las mil maravillas Camara para poner por delante a los suyos. Embolo después y el recién fichado Mawissa Elebi cerraron la goleada.

A triunfar en buena lid, defendiendo tu color 🙌🤍 pic.twitter.com/zWEdCzqKRu — AS Monaco ES 🇲🇨 (@AS_Monaco_ES) August 12, 2024

Además, al finalizar el encuentro, el equipo de la Ligue 1 tiró de ironía y humor y aprovechó que acababa de ganar al FC Barcelona en su estadio y vestido de blanco para lanzar un mensaje con segundas intenciones en los perfiles oficiales del club en las redes sociales. «A triunfar en buena lid, defendiendo tu color», rezaba el texto que acompañaba a un corazón blanco y a la fotografía en la que se podía ver a los jugadores del AS Mónaco y a su entrenador posando con el trofeo Joan Gamper.

El guiño al Real Madrid estaba ya presente, ya que esa letra corresponde a una frase del himno clásico del club de Chamartín. Himno madridista, camiseta blanca y triunfo en casa del FC Barcelona. Todo encajaba. Sin duda, fue un broche dorado por parte del equipo del Principado a su gran actuación sobre el césped que amargó la noche tanto al vestuario azulgrana como a los 56.000 espectadores que se dieron cita en Montjuic para presenciar la puesta de largo de su equipo.

El FC Barcelona presentó a Dani Olmo

Además, el club presidido por Joan Laporta había presentado previamente al que, por ahora, es el único fichaje del club culé en lo que va de mercado de verano. Dani Olmo saltó al césped y recibió el cariño de su nueva afición. Vuelta a casa tras ganar la Eurocopa con la selección española. Un verano perfecto para el ex del Dínamo de Zagreb y del Leipzig. Sin embargo, la noche no pudo ser perfecto por la derrota y porque el mediapunta ni siquiera se vistió de corto y no pudo debutar en la que será su casa las próximas temporadas.

El resto de jugadores de la plantilla que dirige desde hace unas semanas Hansi Flick también saltaron al césped para saludar a su afición. Los más aclamados fueron, con diferencia, Pedri, Gavi y Lamine Yamal, que se ha metido en el bolsillo en tan solo un año a la parroquia blaugrana. Mucho tendrá que mejorar el FC Barcelona con respecto a lo que se vio en Montjuic ante el AS Mónaco para poder optar a títulos importantes teniendo en cuenta cómo se han reforzado sus máximos rivales.