El Barça suplica a los aficionados del PSG sin entrada que no acudan a Montjuic para evitar el caos

El Barça-PSG es uno de los grandes partidos de la segunda jornada de Champions. Se espera la llegada de miles de aficionados franceses y el club ha activado el ‘Protocolo de Seguridad y Control de la Afición Rival’. Una medida que afecta al público parisino que acudirá a Montjuic sin tener entrada y así evitar el caos que ponga en riesgo la seguridad en los aledaños del estadio.

Desde la semana pasada, la Comisión Antiviolencia decretó el partido de ‘alto riesgo’, conscientes de la llegada masiva de ultras del PSG. Es por ello que el Barcelona habría tomado también cartas en el asunto de cara al acceso al Lluís Companys.

«Hacemos un llamamiento a toda la afición del equipo rival, en este caso a los seguidores del PSG que no dispongan de entrada, para que eviten desplazarse al Estadi Olímpic Lluís Companys, ya que no habrá puntos de venta de entradas. Únicamente podrán acceder al estadio aquellas personas que cuenten con una entrada gestionada por su club en la zona reservada para la afición visitante», explicó en un comunicado.

Además de estas medidas, el protocolo de la Comisión Antiviolencia impuso normas como nominar las entradas, bloquear la venta en el país de origen de la afición rival mediante IPs y tarjetas bancarias del país, prohibir llevar algún tipo de vestimenta del PSG (salvo en la zona reservada para la afición contraria) y evitar la compra de entrada en el estadio, entre otras.

Llegar antes y usar el transporte público para el Barça-PSG

De cara a los aficionados azulgranas, el Barça también hizo un llamamiento público para que acudan con la mayor antelación posible para evitar colapsos en los accesos. Se activará el dispositivo de seguridad a partir de las 18.00 horas, es decir, tres horas antes de que empiece el partido.

Respecto al transporte, los vehículos no podrán circular en los puntos más cercanos al estadio, mientras que en el entorno de la Anilla Olímpica será necesaria acreditación para poder acceder. Las puertas del estadio se abrirán dos horas antes del inicio del partido para la afición visitante, que entrará por los accesos 10 y 11, y una hora y media antes para el resto de los asistentes. También aconsejan ir a pie o en transporte público en lugar de utilizar otro tipo de transporte, además de proporcionar un servicio de lanzaderas para que los barcelonistas no tengan problemas en acudir a uno de los partidos más calientes de Europa.