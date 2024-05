El Atlético quiere a Varane

Eduardo Inda acudió, como cada lunes, al plató de El Chiringuito de Jugones, donde tiene su sección semanal de exclusivas. Ante la atenta mirada de todos los tertulianos el director de OKDIARIO dio un notición que afecta al Atlético de Madrid y a un ex jugador del Real Madrid. El cuadro colchonero está interesado en Raphael Varane, que ya ha anunciado que el próximo 30 de junio dejará de ser futbolista del Manchester United.

«Hay un jugador que vuelve a vivir a Madrid. Estuvo muchos años en Madrid y dejó buen sabor de boca. Expira su contrato con el club en el que está actualmente el 30 de junio y se vuelve a Madrid y hay un equipo de la capital que le quiere y no es en el que jugaba antes. Es Raphael Varane», comenzó explicando Eduardo Inda desde su asiento personalizado. «Están hablando, no digo que quiera ir. Quiere volver a Madrid y me hablan que el Atlético estaría interesado. Se va Savic y van a tener que reponer a varios jugadores», añadió el director de OKDIARIO en el programa deportivo que se emite en Mega.

El pasado martes 14 de mayo Raphael Varane anunciaba que dejaría el Manchester United el próximo 30 de junio, fecha en la que finaliza su contrato con el conjunto británico. De esta manera el central francés ponía fin a su aventura en Old Trafford después de tres temporadas en los red devils y ya hay equipos que han comenzado a llamar a su puerta de cara al próximo curso.

Y es que Raphael Varane decidió salir del Real Madrid en el verano de 2021 después de lograr una cantidad bastante grande de títulos. El central consideraba que era el momento de iniciar una nueva aventura y decidió abandonar el Santiago Bernabéu, donde era clave formando pareja con Sergio Ramos. El Manchester United le propuso una oferta que le convenció y el internacional apostó por esa aventura en la Premier League.

En agosto de 2021 fue contratado por el Manchester United y ha jugado 93 encuentros con los red devils. Es cierto que el cuadro mancuniano sigue peleando por volver a ser uno de los equipos punteros, pero con Raphael Varane consiguieron romper una sequía de seis años sin títulos. Fue en 2023 cuando los británicos consiguieron llevarse la Carabao Cup en Wembley contra el Newcastle, choque que ganaron 2-0 y en el que otro ex del Real Madrid, Carlos Henrique Casemiro, abrió la lata en el estadio donde el cuadro blanco jugará la final de la Champions League contra el Borussia Dortmund el próximo sábado 1 de junio.

Raphael Varane cumplió el pasado mes de abril 31 años, por lo que por edad todavía se presupone que tiene mucho fútbol por delante. Es cierto que las lesiones han vuelto a castigar en el Manchester United, pero eso no impedirá que le lluevan las ofertas, ya que nadie tendrá que pagar traspaso por él.

Diferentes informaciones aseguran que el Tigres estaría interesado en convencerle, ya que por la liga del país mexicano han pasado otros franceses en los últimos años. El Lens, club del que salió destino Real Madrid también le quiere de vuelta, pero tampoco habría que olvidar a Arabia Saudí, que este verano intentará convencer a todos esos futbolistas de gran nivel para seguir mejorando el campeonato árabe.

Otro de los equipos que estaría interesado en Raphael Varane es el Atlético de Madrid, tal y como ha desvelado en exclusiva Eduardo Inda. El conjunto colchonero ha sufrido mucha debilidad defensiva esta temporada, siendo la peor desde la llegada del Cholo Simeone. En la Liga EA Sports han encajado 43 tantos y han acabado cuartos. Cerraron su clasificación para la próxima edición de la Champions League, pero el 1-4 sufrido ante Osasuna este domingo en el Metropolitano ha hecho que se note la fragilidad atrás.

Es por ello que en el Atlético de Madrid quieren llevar a cabo una revolución en la línea defensiva y, debido a la situación delicada que atraviesan, en el Metropolitano quieren controlar cada euro que gasten. Es por ello que la contratación de Raphael Varane a coste cero interesaría a un Andrea Berta que va a tener bastante trabajo este verano en esta renovación.

Y es que Stefan Savic apunta a abandonar el Atlético de Madrid, al igual que Mario Hermoso, que se marchará libre el 30 de junio si no logra alcanzar un acuerdo con la entidad colchonera. Se podría producir alguna baja más y nombres como el de Reinildo toman fuerza para abandonar el Metropolitano, aunque la continuidad que sí se da por hecho es la de Axel Witsel, que ha sido el mejor del curso en el eje de la zaga.