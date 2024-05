El alocado trueque entre Vitor Roque y Joao Félix

Se espera un mercado de fichajes bien movidito este próximo verano en La Liga. Dos de esos agitadores del mercado pueden ser Barcelona y Atlético de Madrid con dos nombres propios que tienen mucho en común: Vitor Roque y Joao Félix. La cúpula culé está decidida a explorar las vías que sean necesarias para lograr el fichaje del delantero portugués, que si bien no ha acabado de la mejor de las maneras la temporada, es un futbolista de valor. Por otro lado, sin sitio en los planes de Xavi Hernández, Vitor Roque podría ser el eslabón del trueque aunque éste solo quiere salir traspasado.

En el Barcelona quieren mantener a Joao Félix tras esta primera cesión del portugués. Ha sido un año irregular, de altibajos, aunque tanto en la directiva como en el cuerpo técnico creen que puede ser un futbolista que aporte también el año que viene, de ahí que estén predispuestos a oír opciones para que continúe.

Además está su tesitura actual con el Cholo Simeone en el Atlético, con el que la relación está completamente rota. Ni el entrenador quiere verle de vuelta ni el luso quiere regresar. Joao Félix tuvo varios desencuentros con él durante su etapa en Madrid y ya no hay retorno posible entre ambos, de ahí que el futbolista prioriza que la operación sea lo más rápida posible.

Por otro lado, la situación de Vitor Roque es ya conocida por todos. Pese a que se vendió su fichaje como la panacea para los problemas goleadores del equipo allá a finales del pasado año, en una caída del rendimiento de Robert Lewandowski, el brasileño no ha tenido el peso en el equipo que deseaba ni él ni los culés. Para Xavi Hernández ha estado en un segundo plano, sumando pocos minutos, y casi siempre con el partido decidido ya.

El círculo más próximo a Vitor Roque, especialmente su representante, están muy molestos con la situación, hasta tal punto que de no asegurarles que su continuidad se traducirá en minutos, optarán por una salida, pero no una cualquiera. El agente de Vitor Roque tiene claro también que si su futbolista sale del Barça, éste lo hará en forma de traspaso: no quieren cesiones.

Es en este sentido cuando Vitor Roque y Joao Félix entran dentro de la ecuación. El Barcelona va a intentar que se dé un trueque entre ambos delanteros con el Atlético de Madrid tal y como han avanzando en El Chiringuito de Jugones. El valor actual de ambos futbolistas es dispar pero ambos equipos se podrían ver beneficiados, primero porque parece que ninguno de los dos quiere al jugador que en estos momentos es de su propiedad y segundo porque el otro futbolista sí encajaría en sus propios planes.

Son muchos los factores que deben determinar que esta operación cuaje finalmente, principalmente porque no parece un trueque de igual a igual, por lo que el Barcelona tendría que estudiar de qué manera podría igual en hipotético traspaso, ya que parece ser que Vitor Roque no aceptarán una cesión para salir del Barcelona, cualquier movimiento debe ser con un traspaso y esto complicaría el trueque.