Xavi manda a Vitor Roque a la irrelevancia

Vitor Roque llegó este mercado de invierno al Barcelona como un héroe. Como el salvador a todos los problemas que asolaban al conjunto azulgrana allá por el mes de diciembre y enero. El equipo de Xavi Hernández pasaba por su peor momento de la temporada y el club tomaba la decisión de adelantar su llegada con el objetivo de dar un vuelco a la situación. Pero nada más lejos de la realidad, han pasado cinco meses desde entonces y el delantero brasileño ha pasado de estrella a estrellado.

El culmen de su irrelevancia se produjo este viernes con la convocatoria de Dorival Júnior, seleccionador de Brasil, para la Copa América. Vitor Roque no estaba dentro de la lista de 23 futbolistas para la gran cita de este verano que se celebrará en Estados Unidos. El delantero del Barcelona vio como otros futbolistas de características similares si entraban en el exclusivo elenco como Endrick o Savinho. Por desgracia para él, tendrá que ver este año los toros desde la barrera. Un auténtico varapalo a sus 18 años.

Vitor Roque llegó a Barcelona por 31 millones de euros más otros 31 en variables. Una cantidad muy grande para un futbolista de tan sólo 18 años. Era la apuesta del club para la próxima década, pero que a Xavi Hernández no le ha terminado de entrar por el ojo en estos primeros meses de andadura. Bien es cierto que el entrenador español se ha deshecho en elogios hacia él cuando ha sido preguntado por el brasileño. Siempre ha destacado su calidad, pero dejando clara la imperiosa necesidad de tener calma con un jugador tan jóven y que ha cambiado drásticamente de vida.

Pero al entorno de Vitor Roque no le está gustado cómo Xavi Hernández y el Barcelona está gestionando la situación. La pasada semana, el partido del conjunto azulgrana ante el Girona que terminó con el alirón del Real Madrid, la mujer del futbolista lanzó un bombazo en redes sociales manifestando el sentir propio y de su marido.

Tres emoticonos que iban contra Xavi Hernández por haber dejado en el banquillo al brasileño cuando el Barcelona necesitaba más que nunca hacer el gol. El primer emoji fue tapándose los ojos; el segundo, tapándose la boca y el tercero, el que mandaba callar. Un mensaje que posteriormente borró, aunque el incendio ya estaba creado.

El agente de Vitor Roque ‘raja’ de Xavi

«Todo el mundo piensa que Vitor Roque tiene que tener más minutos y nadie entiende por qué no se los da el entrenador. Xavi nunca ha hablado con el jugador. No entiendo esta situación y creo que no es bueno para ninguna de las partes», dijo André Cury esta semana en una entrevista con RAC1 sobre la situación de Vitor Roque.

Todo esto se produce en un momento donde Vitor Roque ha quedado devaluado completamente. Llegó como uno de los futbolistas más prometedores del fútbol brasileño, pero a día de hoy ha pasado al anonimato por completo.

Esta segunda parte de la temporada ha disputado tan sólo 310 minutos repartidos en 13 partidos. 310 minutos donde ha anotado tan solo dos goles en Liga. Uno ante Osasuna el 31 de enero y tres días más tarde en Mendizorroza ante el Alavés. Encuentro donde acabó expulsado tras 13 minutos sobre el césped.

En el momento más importante de la temporada donde el equipo se ha jugado la Liga y la Champions, el brasileño no ha tenido ni un sólo minuto. Se quedó a cero en la ida ante el PSG, después fue titular ante el Cádiz en el Nuevo Mirandilla el 13 de abril donde jugó 62 minutos y desde entonces no ha vuelto a vestirse de corto. Suplente y sin minutos en la vuelta ante el PSG, en el Bernabéu ante el Real Madrid, ante el Valencia y ante el Girona.