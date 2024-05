El marronazo de Xavi: 7 centrales en plantilla y muchos con un futuro incierto

Ronald Araujo, Jules Koundé, Íñigo Martínez, Andreas Christensen, Pau Cubarsí, Eric García y Clement Lenglet, esos son los siete centrales que a partir del 1 de julio tendrá en plantilla el FC Barcelona, el enésimo marronazo de Xavi Hernández que tendrá que tomar muchas decisiones de cara al próximo mercado de fichajes y no son pocos con el futuro incierto.

La temporada, a falta de esta recta final de La Liga donde está en juego aún la segunda plaza, está finiquitada para los culés. Curso en blanco, cero títulos y una sensación de paso atrás tras el campeonato liguero cosechado el pasado curso. Con la decisión tomada de que Xavi Hernández continúe, tras no dar con otro técnico que encaje en el proyecto y sobre todo en términos económicos, ya el foco está puesto en la planificación de la próxima campaña.

El Barcelona ya hace números para ejecutar algunos de los movimientos que se planean, aunque antes tienen que mirar de puertas para adentro en la zaga se presenta como uno de los principales dolores de cabeza. La irrupción de Pau Cubarsí en la segunda mitad de la presente temporada ha añadido un elemento más a los centrales blaugrana de valor que posee el club. De hecho, su precocidad y el nivel mostrado le colocan ahora mismo en las primeras posiciones, como el central de la próxima década culé. Actualmente no hay debate con él, es intocable y su renovación está cerrada hasta 2027.

La posición tanto de Ronald Araujo como de Jules Koundé son complejas. El club cuenta con ellos, son capitales a nivel deportivo pero son los jugadores con mayor mercado de la plantilla. El uruguayo tiene contrato hasta 2026 y el francés hasta 2027, ninguno peligra aunque con el charrúa ya hay entabladas conversaciones para una nueva renovación, aunque van lentas, muy lentas. Por él existen varios equipos interesados, entre ellos el Bayern y el United. También por el francés, al que le siguen desde la Premier y el PSG. Por ambos tocará decidir, si pesa más una gran oferta o su nivel futbolístico.

La recta final de temporada y la capacidad de adaptación y reconversión que ha mostrado Andreas Christensen le ha permitido ganar un mayor relevancia en los planes del Barcelona y Xavi Hernández. El central es ahora también pivote, aunque están previstos refuerzos en esa posición y no es precisamente la primera ni la segunda opción para el centro de la zaga del técnico culé. Además cuenta con que una hipotética venta suya entraría limpia a las arcas culés…

Íñigo Martínez es una de las patatas calientes de Xavi. El central vasco no ha cuajado como se esperó y además cuenta con la problemática que a partir del 30 de junio no estará inscrito y habrá que hacer cábalas para ello y no será precisamente una de las prioridades en la hoja de ruta del mercado y el fair play financiero.

Por último, los dos cedidos regresan, Eric García y Clement Lenglet. La situación de ambos es diferente. El francés saldrá sí o sí, no se contempla otra variante, aunque han de encontrar alguien que pague por él. En el Aston Villa su temporada ha sido errática. Con el central catalán la historia es otra, regresará sí o sí y Xavi cuenta con él, aunque todo depende realmente de si llega alguna oferta por él importante tras su gran año en el Girona, donde Míchel quiere mantenerlo.