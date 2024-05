El Barcelona ‘echa’ a Vitor Roque tras gastarse 61 millones y verle jugar 310 minutos

Vitor Roque deberá hacer las maletas este verano. El jugador brasileño llegó por anticipado al Barcelona en el mercado de invierno y sólo han hecho falta cuatro meses para que la dirección deportiva haya tomado la decisión de ofrecerle la cesión para coger experiencia y unos minutos que le han faltado con Xavi Hernández. Su agente, André Cury, reconoció recientemente en una entrevista que su representado no se dirige la palabra con el entrenador.

«Todo el mundo piensa que Vitor Roque tiene que tener más minutos y nadie entiende por qué no se los da el entrenador. Xavi nunca ha hablado con el jugador. No entiendo esta situación y creo que no es bueno para ninguna de las partes», dijo André Cury la pasada semana en una entrevista sobre la situación de Vitor Roque.

Esta segunda parte de la temporada ha disputado con el Barcelona tan sólo 310 minutos repartidos en 13 partidos. 310 minutos donde ha anotado tan solo dos goles en Liga. Uno ante Osasuna el 31 de enero y tres días más tarde en Mendizorroza ante el Alavés. Encuentro donde acabó expulsado tras 13 minutos sobre el césped.

Por ello, Deco, que lidera la parcela deportiva, ha tomado la decisión junto a Xavi Hernández de enseñarle la puerta de salida de cara a la próxima temporada. Así lo ha informado este lunes el programa ‘Què T’hi Juegues’ de la cadena SER, que el club le ha informado al jugador brasileño que la mejor opción es que salga cedido. Pero el agente de Vitor Roque ya anticipó que si salía, iba a ser traspasado y nunca en forma de préstamo.

«¿Cesión? No. O el jugador se queda para que le den minutos para demostrar o si el club decide que el jugador no puede quedar, se va a ir vendido. Hay equipos interesados, muchos. No sé qué va a pasar. El club nunca me ha dicho nada. En mi opinión es que le pueden dar más minutos. Xavi se los da a Fermín, a Cubarsí, a Lamine… y a Vitor no», dijo André Cury.

Vitor Roque llegó como una estrella

Y es que Vitor Roque llegó al Barcelona de forma anticipada y como la gran solución a todos los problemas del equipo. Allá por el mes de enero, el conjunto azulgrana pasaba por el peor momento de la temporada y Deco tomó la decisión de adelantar su llegada, que estaba prevista para este verano de 2024.

El Barcelona aprovechó la lesión de larga duración de Gavi para inscribirle, pero este verano debería registrar un nuevo contrato en la Liga para que pudiera jugar con el equipo. Un problema que dejará de tener el club si finalmente Vitor Roque acaba saliendo.

Se hizo una gran campaña de comunicación en torno a Vitor Roque, pues desde el club vendieron a ‘Tigrinho’ como uno de los mejores delanteros del mundo. Un jugador que iba a marcar un antes y un después en el club azulgrana, pero con el paso de los meses Xavi Hernández no le ha dado los minutos que él mismo hubiera deseado a su llegada. El brasileño ha quedado totalmente devaluado. Llegó como uno de los futbolistas más prometedores del fútbol brasileño, pero a día de hoy ha pasado al anonimato por completo.