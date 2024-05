Xavi: «No hemos estado a la altura esta temporada»

Xavi Hernández compareció en rueda de prensa antes del partido de la jornada 36 ante la Real Sociedad en Montjuic. A la misma hora a la que el Real Madrid celebraba en Cibeles el título liguero, el entrenador español reiteró la importancia de recuperar la segunda plaza, el que es a día de hoy el único objetivo que le queda al club antes de acabar la temporada.

«Volvemos a tener otra oportunidad de conseguir esta segunda plaza debido al empate del Girona. Una oportunidad grande, jugamos en casa ante un rival de nivel extraordinario. Imanol lleva años haciendo un trabajo bestial. Generan mucho, hace muchas cosas bien debido a él. Rival rocoso que seguro que nos lo pondrá muy difícil. Hemos entrenado bien, el equipo está con ganas y tensión por reaccionar», comenzaba el entrenador del Barcelona.

Xavi reconoció que no conseguir la segunda plaza en la Liga sería un duro varapalo: «Sería un contratiempo, un paso atrás, no conseguir la segunda plaza ahora. Es un duelo vital, quedan cuatro partidos. Significaría mucho para nosotros»

«Yo les digo a mis jugadores que somos nosotros los que estamos hasta el final. Quedan dos semana para terminar y el objetivo del club y la plantilla es la segunda plaza. En este momento no hay nadie transferible porque no podemos, es momento de estar juntos. Partidos trascendentales. Centrados en los jugadores que tenemos, de gran nivel», continuaba.

Sobre Pedri: «No depende de mí si va o no a la Eurocopa. Veremos si está o no. Yo lo veo bien, esta semana ha entrenado al 100%, lo hemos ido gestionando hasta hoy». También incidió en la importancia de quedar en segunda posición: «Siempre es importante, el objetivo de la segunda plaza es muy importante. Da paso a otro título para la temporada siguiente y es importante acabar con buenas sensaciones de cara al próximo curso»

«Como staff hemos fallado, hemos hecho autocrítica. Muchos partidos hemos fallado jugando sin un pivote defensivo que no era natural y ahí no hemos estado bien. Con Andreas, con Oriol, hemos rendido mejor. Tenemos que recuperar este equilibrio. El año pasado estuvimos muy bien, pero este año nos ha pesado esa falta de dominio, para más transiciones y contraataques. No hemos estado a la altura», dijo sobre la temporada.

Xavi habla de Zubimendi

«Ya dije el año pasado que me parecía muy importante y muy bueno. Pero también Merino, Brais, Barrenetxea, Kubo. Grandísimo nivel, esta temporada en Champions.».

«Ya he comentado que cuando nos reunimos el staff para evaluar qué hemos hecho mal. Planteamiento de algunos partidos, la reestructuración del centro del campo la hubiéramos hecho de otra manera en otros partidos. Hay cosas por reajustar», volvió a comentar sobre lo que deben mejorar de cara a la próxima temporada.

Por último, habló sobre Lamine Yamal: «Está marcando diferencias. Lleva todo el año a nivel muy alto. Tienen bajas sensibles, pero Lamine es diferencial y mañana tiene otra oportunidad para demostrarlo».