El Manchester United hará otra oferta por Lamine Yamal este verano

El Manchester United, tras fracasar en sus intentos por fichar a Mbappé y Vinicius, se ha fijado en Lamine Yamal como su objetivo prioritario para este verano y está dispuesto a presentar al Barcelona una oferta cercana a los 200 millones de euros.

Jim Ratcliffe, el multimillonario propietario de los red devils, sabe que el Manchester United necesita un golpe de efecto en el mercado para devolver la ilusión a Old Trafford y dar el salto de calidad que necesita el equipo para poder competir con el City, el Liverpool y el Arsenal, los tres grandes que están un escalón por encima en la Premier.

La viral comparación de Javier Aguirre entre Lamine Yamal y Messi: «Es una rata» https://t.co/e6Gw9ptjEG — okdiario.com (@okdiario) March 9, 2024

Por ello, el Manchester United intentó a la desesperada el fichaje de Kylian Mbappé, una semana antes de que el francés firmara su contrato con el Real Madrid el 13 de febrero en París. El delantero rechazó un ofertón de los red devils, que le ponían sobre la mesa una propuesta formal de 500 millones netos de sueldo por cinco temporadas, incluida una prima de fichaje de 200 kilos.

También han sondeado más de una vez a Vinicius, pero tanto el brasileño como el Real Madrid, club con el que el Manchester United mantiene unas excelentes relaciones, siempre le han dado con la puerta en las narices. Es cierto que en Old Trafford hay futbolistas de un enorme talento como Rashford y otros con la proyección de Garnacho, pero el proyecto necesita una superestrella mundial joven que pueda liderar al equipo durante los próximos años.

El United busca nueva estrella

Con Haaland en el City, más Bellingham, Vinicius y Mbappé en el Real Madrid, el Manchester United cree que Lamine Yamal podría encajar perfectamente en ese rol, no sólo por su tremendo talento futbolístico sino por el margen de proyección y mejora de un futbolista que ni siquiera ha cumplido los 17 años.

Desde Old Trafford se preparan para presentar al Barcelona una oferta firme que no superará los 200 millones de euros, aunque no estará tan lejos. Curiosamente, la cifra de los 200 kilos fue a la que hizo referencia Joan Laporta el pasado 23 de marzo al señalar que habían rechazado una propuesta por Lamine Yamal de esa cantidad de un club cuyo nombre evitó pronunciar.

«Nos vienen ofertas por jugadores como Lamine Yamal, de 200 millones de euros, y hemos dicho que no. Porque confiamos en el chico, en su proyección deportiva, y no tenemos la necesidad, al revés. Estamos en un proceso de recuperación económica y viendo ya el final del túnel», explicó Laporta, que también se encargó de filtrar a los medios que la oferta era del Paris Saint-Germain.

Fuentes oficiales del club parisino negaron la citada oferta, aunque no el interés en uno de los futbolistas con mayor proyección del mundo. Habrá que ver qué hace realmente Joan Laporta cuando el Manchester United formalice en serio una oferta escandalosa por Lamine Yamal.

El joven internacional español está completando una temporada espectacular el año de su irrupción en la élite del fútbol mundial. Titular indiscutible en el Barça y en la selección española, el canterano ya ha participado en 40 partidos oficiales con el equipo azulgrana con 7 goles y 6 asistencias en su casillero.

Pero el impacto de Lamine Yamal en el Barcelona y en la selección española absoluta de Luis de la Fuente está muy por encima de sus estadísticas. Su desparpajo, su verticalidad, su desborde y su habilidad para ser un jugador determinante en todas las zonas del campo están muy por encima de los números y le colocan como un jugador de esos que nacen uno en cada generación.

Lamine Yamal no tiene precio

El Barcelona sabe que tiene un tesoro en Lamine Yamal, pero también que su situación financiera es tan asfixiante que lo mismo tiene que desprenderse de la joya de la corona para conservar la cabeza. La venta del canterano por una cifra cercana a los 200 millones sería sin duda una pérdida irreparable en lo deportivo, pero también supondría un gigantesco alivio en lo económico.