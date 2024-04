Mbappé airea su decepción tras otro cambio y Luis Enrique le contesta

La relación entre Kylian Mbappé y Luis Enrique continúa más tensa que nunca a solamente tres meses de que la estrella gala abandone el PSG para recalar en el Real Madrid a partir del 1 de julio. El técnico asturiano volvió a retirar a su atacante francés a falta de media hora para el final, y Kylian no se lo tomó nada bien. Al final del partido, Mbappé publicó un enigmático mensaje en redes sociales.

La tensión en el PSG es palpable tras el último episodio entre Luis Enrique y Kylian Mbappé. El cuadro parisino ganaba 0-1 en casa del Olympique de Marsella en el clásico francés cuando el entrenador español decidió retirar del campo a la estrella francesa en el minuto 65. No es la primera vez que lo hace y la cara de Mbappé era un poema. Se retiró incluso a los vestuarios visiblemente enfadado. No es para menos.

Tras la finalización del partido, Kylian Mbappé publicó una fotografía en sus redes sociales que ya es viral. La estrella del PSG posteó una imagen donde aparece él de espaldas en el Vélodrome bajo la lluvia, aparentemente decaído y con el brazalete en una de sus manos. Una imagen, además, que se produjo en el momento que Luis Enrique decide cambiarle. Lo más sorprendente es que no la acompañó de ningún mensaje y tampoco posteó nada sobre la victoria. Su publicación, horas después de publicarse, estaba repleta de escudos del Real Madrid en los comentarios. Un enigmático mensaje a justo tres meses de marcharse a la entidad blanca.

Mbappé solamente ha jugado un partido completo en los últimos siete compromisos de Ligue 1 del PSG. Fue contra el Montpellier en la jornada 26 y la estrella gala anotó tres goles para darle la victoria a su equipo. Desde que comunicó su salida del club francés a final de temporada, Luis Enrique lo ha retirado en casi todos los partidos, buscando la manera de adaptarse lo más rápido posible a una vida sin Kylian en París.

Luis Enrique contesta a Mbappé

El enfado de Mbappé tras ser sustituido tuvo respuesta de Luis Enrique en rueda de prensa: «Es la misma música todas las semanas, es agotador. Soy entrenador, tomo decisiones todos los días. Seguiré haciéndolo hasta mi último día en París. Siempre trato de encontrar la mejor solución para el equipo. Si no entiendes mis decisiones, no me importa».

El ex técnico del Barcelona o de la selección española siempre se ha caracterizado por ser un entrenado polémico en ruedas de prensa. Para lo bueno y para lo malo, Luis Enrique nunca se arrepiente de sus decisiones y va con ellas hasta el final. Lo mismo ocurre en este caso con Mbappé como protagonista. A ambos le quedan tres meses juntos en el equipo y por delante, el PSG, tiene unos complicados e interesantes cuartos de final de la Champions League contra el Barcelona y la semifinal de la Copa francesa. El cuadro francés todavía puede ganar el triplete y para conseguirlo necesita la mejor versión de su estrella y de su entrenador.