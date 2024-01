El Manchester United quiere fichar ya a Miguel Gutiérrez

Miguel Gutiérrez está siendo uno de los grandes protagonistas del Girona en esta primera vuelta de la Liga EA Sports, y su gran rendimiento ha despertado el interés de algunos grandes de Europa como el Manchester United. Los red devils llevan tiempo observando al canterano del Real Madrid y estarían dispuestos a ficharlo ya en este mercado de invierno, para que se incorpore cuanto antes a la disciplina del equipo inglés.

Con la salida de Sergio Reguilón, la llegada de un nuevo lateral izquierdo se ha convertido en una prioridad para los de Old Trafford. En ese sentido, el que más gusta a la directiva del Manchester United es Miguel Gutiérrez. Son varios los clubes que han preguntado ya por el lateral formado en la Fábrica, entre ellos Chelsea, Milan o Borussia Dortmund, pero el cuadro de Mánchester quiere imponerse a todos ellos y hacerse con los servicios.

Cabe destacar también la presencia del Chelsea en la puja, tal y como contó OKDIARIO hace unos días. El cuadro londinense es el que ha tomado la iniciativa para hacerse con los servicios del canterano madridista en estos momentos, aunque el United de Ten Hag habría irrumpido con fuerza en la pelea y estaría dispuesto a firmarlo ya para intentar dar ese salto de calidad que les falta para pelear por puestos europeos.

Según publican en Inglaterra, en concreto el diario The Sun, el Manchester United estaría dispuesto a hacer una oferta de 22 millones de libras, que al cambio serían unos 25,5 millones de euros, para firmar a una de las sensaciones de la Liga. El futbolista llegó al Girona en verano de 2022 y tiene contrato hasta 2027 con una cláusula de 35 millones de euros, pero la información asegura que esta oferta podría convencer al cuadro catalán para permitir la marcha de uno de los pilares del equipo de Míchel.

El Madrid tiene la última palabra

No obstante, pese al interés del Manchester United, el Real Madrid tiene la última palabra ya que es propietario de la mitad de los derechos del futbolista y tiene prioridad en caso de querer recuperarlo. Hasta el momento, los blancos no han movido ficha por el canterano pero tal y como contó este periódico desde el club aseguran que no tienen prisa, y están tranquilos, porque saben que pase lo que pase saldrán ganando.

Otra opción que plantean en Inglaterra es que la entidad madridista lo recompre para venderlo y hacer caja con el canterano. Lo que está claro es decidan lo que decidan será un negocio para el Real Madrid. Y es que, en todas las vías posibles que hay en la operación, las opciones de éxito son seguras. Miguel Gutiérrez está cuajando una campaña excepcional.

Aunque, a día de hoy, lo más probable es que el Real Madrid venda a Miguel Gutiérrez ya que la primera opción para reforzar el lateral izquierdo la próxima temporada es Alphonso Davies. Además, hay que tener en cuenta que dar salida a Ferland Mendy no va a ser sencillo, puesto que el francés no quiere moverse del Santiago Bernabéu y tiene intención de cumplir su contrato que finaliza en 2025.