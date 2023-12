La Premier League viene a por Miguel Gutiérrez y lo hará en este mercado de invierno. Manchester City, Arsenal, aunque, especialmente Chelsea y Tottenham están decididos a lanzarse a por la contratación del lateral izquierdo del Girona en el mercado de invierno que abrirá el próximo 1 de enero. Sobre todo, los de Stamford Bridge son los que están más convencidos de que firmar ahora al de Pinto, antes de que otros equipos se puedan adelantar, es la mejor de las opciones.

La Premier espera con ansia que el mercado se abra para hacer operaciones y Miguel Gutiérrez, uno de los grandes culpables de que el Girona sea colider junto con el Real Madrid a falta de una jornada para terminar la primera vuelta, es uno de los nombres que los clubes británicos tienen apuntados en sus agendas. El Chelsea es el que ha tomado la iniciativa en este momento con la intención de hacerse con sus servicios ahora para que se incorpore en al final de la temporada.

Tanto a Miguel Gutiérrez como al Girona les gustaría acabar el curso unido. La temporada de los catalanes está siendo histórica y el canterano del Real Madrid quiere ser partícipe de los éxitos de un equipo que ya es uno de los máximos candidatos a meterse en Champions y, quién sabe, si a pelear el título de Liga hasta el final.

El Madrid espera

«No tenemos prisa», aseguran desde el Real Madrid. El club blanco es el propietario de la mitad de los derechos del jugador y hasta el momento no ha movido ficha para hacerse con sus servicios. Ni siquiera han preguntado al entorno del jugador cómo está o les han informado de cuáles son sus planes de cara al futuro, aunque lo que sí es una realidad es que desde Valdebebas no le pierden de vista.

Desde el Real Madrid son plenamente conscientes de que pase lo que pase en el futuro con Miguel Gutiérrez, siempre saldrán ganando. Tomen la decisión que tomen será un negocio seguro para la entidad madridista. Y es que, en las dos vías posibles, las opciones de éxito son seguras.

La más probable en estos momentos, sobre todo, si Davies sigue siendo la principal opción para reforzar el lateral izquierdo la próxima temporada y teniendo en cuenta que dar salida a Mendy no va a ser sencillo, ya que el francés quiere continuar y cumplir un contrato que finaliza en 2025, es que el Real Madrid venda a Miguel Gutiérrez. Esto puede cambiar en las próximas semanas, pero ahora mismo es la situación más probable.

Si optan por una venta, el Real Madrid obtendrá el 50 por ciento de la oferta que acepte el Girona. Es decir, si algún club, como podría ser el Chelsea, paga la cláusula de 35 millones de euros que tiene el defensa, los blancos ingresarán 17,5 kilos. A esto, hay que sumarle lo cinco millones ya obtenidos por vender la mitad de los derechos de Miguel Gutiérrez a los catalanes.

Además, hay que dejar claro que si este mercado de invierno, como va a suceder, algún club hace una oferta formal al Girona por Miguel Gutiérrez, los catalanes se la tendrán que trasladar a los blancos, que tendrán un tiempo para estudiarla y decidir si la igualan pagando el 50 por ciento. Es decir, al igual que con la venta, si alguien decide pagar los 35 millones de su cláusula, los madridistas deberían pagar 17,5 para hacerse con los servicios del jugador.

Por otro lado, en verano cambia todo. En ese momento, el Real Madrid se podría hacer con los servicios de Miguel Gutiérrez activando la cláusula de ocho millones de euros que no es válida en invierno. Teniendo en cuenta los cinco millones ingresados, el coste de un jugador con una proyección enorme sería de tres kilos.

El Barcelona quiere y no puede

Otro club que se ha interesado por los servicios de Miguel Gutiérrez es el Barcelona, aunque el conjunto azulgrana ha dejado claro que no puede hacer frente a esta operación por falta de dinero. No pueden pagar 35 millones de euros y, menos, sabiendo que la mitad iría al Real Madrid. Tras su exhibición en el Camp Nou se habló del canterano madridista, pero siendo conscientes de que tienen nulas opciones.

Por otro lado, el Bayern de Múnich también ha hablado de Miguel Gutiérrez. Le siguen con atención desde hace muchos años, pero también trasladan que en estos momentos no están buscando un lateral izquierdo. Quién sabe si esta situación cambiará en verano si Davies no renueva y le terminan abriendo la puerta de salida, pero la realidad es que en estos momentos los alemanes no tienen sitio para el madrileño.

Con esta situación, las próximas semanas apuntan a ser importantes en el futuro de Miguel Gutiérrez con la Premier al acecho. El Chelsea está decidido a hacer una oferta y en ese momento el Real Madrid deberá tomar una decisión.