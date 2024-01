El United corta a Reguilón

Sergio Reguilón vuelve al Tottenham después de que el Manchester United le haya cortado. Los red devils han decidido ejercer la opción que tenían para rescindir el contrato de cesión del lateral zurdo a mitad de temporada, por lo que regresa a Londres después de no conseguir encontrar la regularidad en el conjunto de Erik ten Hag, que no contaba mucho con el canterano madridista a pesar de las bajas.

Cuando United y Tottenham acordaron la cesión de Reguilón, ambas partes incluyeron una cláusula de rescisión que permitía al conjunto de Mánchester acortar la cesión del futbolista a mitad de temporada en caso de que no entrara en los planes del entrenador neerlandés. Con la vuelta de Luke Shaw y Tyrell Malacia en el flanco izquierdo de la zaga, Reguilón se quedaba sin sitio y el cuadro inglés ha decidido ejercer la cláusula de rescisión para poner fin a su etapa en Old Trafford.

El jugador formado en la cantera del Real Madrid sigue sin encontrar su sitio. En el Manchester United apenas ha tenido minutos, ha sido titular en siete de los 12 partidos que ha jugado hasta la fecha entre todas las competiciones (nueve en la Premier, dos en Champions League y uno en la EFL Cup), para un total de 653 minutos.

Esto significa, según las normas de la FIFA, que podría jugar en otro club si volviera salir en la próxima ventana de traspasos. Se termina así la segunda cesión infructuosa del futbolista madrileño, después de que el año pasado tampoco consiguiera encontrar su sitio en el Atlético.

Reguilón no cuenta para el Tottenham, que lleva dos años cediendo al futbolista madrileño sin éxito. Ni en el Atlético ni en el United, el lateral español ha conseguido encontrar la regularidad y el nivel que mostró en su último año en el Real Madrid o durante su cesión al Sevilla en la temporada 2019-20. Su gran rendimiento en Nervión le llevó a fichar por los Spurs con José Mourinho en el banquillo. Pero ahora, según ha informado The Athletic, el United ha decidido poner punto y final a su relación con el futbolista que regresa a Londres.

Titular indiscutible en sus primeros años

Con el técnico portugués, en su primer año en la capital inglesa, el canterano madridista fue titular indiscutible jugando un total de 36 partidos y 2.790 minutos, llegando incluso a ir convocado con la selección española. En su segunda campaña como jugador de los Spurs, primero con Nuno y después con Conte, el jugador de 27 años también fue titular indiscutible hasta que empezaron a aparecer las lesiones.

Después, se marchó al Atlético en verano donde tardó en debutar por culpa de una pubalgia. Reguilón tardó dos meses en disputar sus primeros minutos con la elástica rojiblanca por culpa de las lesiones. No fue hasta el 9 de noviembre de 2022 cuando hizo su primera aparición con la camiseta del cuadro colchonero. Finalmente, su etapa en el Metropolitano no salió como esperaba y regresó al Tottenham en busca de una nueva salida que le permitiera recuperar su mejor nivel, ya que no entraba en los planes del técnico.

Salida en el mercado invernal

El ex del Real Madrid regresa a Londres donde Destiny Udogie se ha erigido como lateral izquierdo titular del equipo que dirige Ange Postecoglou, por lo que se antoja complicado que pueda tener minutos en el cuadro londinense. Es por eso que, según cuenta el citado medio, el jugador se plantearía una posible salida en este mercado invernal.