Sergio Reguilón y la influencer Marta Díaz rompen su relación

La historia de amor entre Sergio Reguilón y Marta Díaz ha llegado a su fin. Durante las últimas semanas se había especulado mucho con el distanciamiento entre el futbolista del Tottenham y la influencer, que no compartieron nada en las últimas semanas, ni de vacaciones, ni pasando tiempo juntos. Ahora, algunas informaciones confirman que han roto la relación.

En un primer momento, fue el tiktoker Abel Planelles el que desveló en sus redes sociales que la joven y Reguilón se podrían estar tomando un tiempo. La pareja ha pasado el último mes haciendo vidas separadas y, aunque los dos eligieron Ibiza como destino de vacaciones, no llegaron a coincidir porque la influencer regresó a Madrid cuando llegó el futbolista, algo bastante sospechoso.

Varias sospechas

También aseguró que la joven no acudió a la fiesta de despedida del jugador del Atlético de Madrid, club en el que estuvo cedido la pasada temporada. De hecho, desde hace más de un mes no acuden juntos a ningún evento. Hace un par de semanas, la influencer estuvo en la boda de Marcos Llorente sola, aunque Reguilón tenía la excusa del inicio de los entrenamientos con el Tottenham.

Obviamente, todas esas sospechas no han hecho más que generar rumores en redes. Ninguno de los dos ha querido pronunciarse hasta el momento en sus perfiles oficiales, pero según Mundo Deportivo una fuente cercana a la pareja confirma que han roto. Tras varios años juntos, el lateral izquierdo y la influencer habrían puesto fin a su historia de amor, un romance que parecía muy consolidado y que apuntaba a boda a corto o medio plazo. Los motivos todavía no han trascendido, aunque la distancia puede ser una de las causas, pues Reguilón está ahora en Londres y no sabe dónde jugará la próxima temporada, mientras que Marta Díaz cumple con compromisos profesionales en todo el mundo, aunque su base está en Madrid.