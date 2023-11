Ferdinand asegura que Messi ha dejado de seguir a Garnacho tras celebrar su gol como Cristiano

A Leo Messi no parece haberle gustado que su compañero de selección, Alejandro Garnacho, haya celebrado su golazo de chilena con el Manchester United imitando a Cristiano Ronaldo. El futbolista del conjunto inglés no dudó en emular al que ha reconocido en múltiples ocasiones como su ídolo tras hacer un golazo frente al Everton. Algo que no ha gustado nada al capitán de la albiceleste, que parece haberse cansado de tantos halagos por parte de su compatriota al que ha sido su mayor rival deportivo. Ahí estaría la razón de que Messi haya dejado de seguirle en las redes sociales.

Así lo cuenta, al menos, Rio Ferdinand. El ex jugador, leyenda del conjunto de Old Trafford, ha señalado que Messi ha dejado de seguir a Garnacho en las redes sociales tras la celebración del gol contra el Everton. El motivo estaría, ya no en el hecho de que imitase a Cristiano Ronaldo, sino a sus constantes referencias a él en las concentraciones de la selección argentina.

Garnacho comenzó a ser convocado con la campeona del mundo en junio y, desde entonces, ha estado en tres de las ventanas FIFA con la selección. Pese a recibir la llamada de Scaloni, no ha conseguido consolidarse en el equipo, jugando sólo tres encuentros y entrando desde el banquillo. Además, en el último parón, no viajó con la albiceleste.

El enfado de Messi con Garnacho

Ahora, ha salido a la luz su problema con Messi. Según ha contado Ferdinand, el motivo oculto de la mala relación entre Garnacho y el ex del Barça y PSG estaría en sus constantes referencias a Cristiano como el mejor jugador de la historia: «Mi hijo me dijo el otro día que Messi había dejado de seguir a Garnacho. No le importa decir: ‘Soy un hombre de Cristiano Ronaldo. ¿Quién es el GOAT? Ronaldo’. Incluso cuando está en la selección argentina».

Las palabras de Ferdinand cobran relevancia, puesto que el ex central del Manchester United señala que se lo ha contado su hijo Lorenz, que es portero en las categorías inferiores del Brighton. Según el joven guardameta, Garnacho no pararía de hacer referencias a Cristiano Ronaldo cuando se encuentra concentrado con Argentina.

Esos constantes halagos al que fuera su compañero en el United habrían llevado a Messi a tomar la determinación de eliminarle de sus redes. El jugador del Inter de Miami se habría cansado de que Garnacho aprovechase cualquier momento para reabrir el debate comparativo entre ambos y, además, posicionarse del lado del portugués.

La gota que habría colmado el vaso sería la última celebración de Garnacho. El argentino marcó un auténtico golazo el pasado fin de semana, en el duelo que medía a los mancunianos contra el Everton. En los primeros minutos, remató de chilena un centro desde la banda, metiéndolo por la escuadra contraria de la portería. Al ver lo que acababa de hacer, no dudó en emular a su ídolo, haciendo la celebración que Cristiano popularizó durante su etapa en el Real Madrid y que aún le sigue acompañando.