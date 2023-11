En Portugal hay una expresión muy utilizada para adjetivar a una persona que ha triunfado por encima de todo y todos y es «dono de isto tudo», que viene a ser algo así como «jefe todopoderoso». Al conocerse la noticia de que Cristiano Ronaldo se iba a comprar el grupo editorial COFINA, uno de los más fuertes de Portugal, que contienen desde el periódico de más tirada del país, el Correio da Manha, o revistas tan emblemáticas como TV GUIA o FLASH. La joya de la corona es una cadena de televisión, la CMTV, líder en la oferta por cable con un share medio que ronda de los 6 a los 8%. La compra sorprendió en un principio pero cuando se hizo efectiva, el pasado 26 de octubre, fue muy bien recibida por todos los trabajadores de la empresa. Sin embargo, nada hacia presagiar lo que ocurriría en las próximas semanas y es que desde el pasado miércoles, 8 de noviembre, Cristiano ya ha tomado posesión de su nuevo aglomerado empresarial y su primera medida fue otorgar a todos y cada uno de los trabajadores de la empresa un cheque extra de 1250 euros. LOOK le da todas las claves.

CR7 y el grupo editorial que acaban de comprar las han tenido bastante gordas en el pasado. Hasta en 11 ocasiones, el jugador demandó a los diversos medios de comunicación del grupo COFINA, que con su compra ha cambiado su nombre a ‘Expressao Livre’-libre expresión en español- pero a pesar de ello, no hay portugués que no sienta por el jugador sincero respeto y admiración. Al conocerse la noticia de la compra, la redacción de informativos y del periódico, así como de las revistas del corazón, se alegraron porque aun sabiendo los conflictos del pasado, nadie en el país luso duda de la gran catadura moral del crack. Una fuente de la cadena consultada por este digital fue clara: «Sí que las hemos tenido con él. Es normal. Somos incómodos. Pero fíjate: nadie aquí tiene miedo por su puesto de trabajo. Sabemos que a pesar de que le hayamos molestado, con o sin razón, él entiende nuestro trabajo. Los periodistas deportivos están encantados. Él que crea que Cristiano va a despedir a diestro y siniestro, se equivoca». Dicho y hecho. Si bien es cierto que aun es pronto para hacer conjeturas globales pues apenas ha pasado tiempo, lo cierto es que tanto en los programas deportivos como en los de crónica social se sigue hablando con absoluta libertad sobre su vida privada y carrera deportiva.

1250 euros para «todo el mundo»

Sin embargo, su primera medida si ha sorprendido. Como señal de bienvenida, Cristiano Ronaldo ha tomado la decisión de agasajar a todos y cada uno de los trabajadores de la empresa con un premio extra de 1250 euros que llegará a sus bolsillos al termino de este mes de octubre. La medida ha sido celebrada de forma discreta pero con alegría entre los trabajadores y colaboradores del grupo editorial. En un email enviado a todos se daba a conocer la medida como «acción de agradecimiento a todos los que hacen parte de esta gran empresa y que cada día sudan la camiseta por ella».

Cristiano: un hombre generoso

No es la primera vez, no obstante, que Cristiano sorprende con actos de generosidad. Hace dos años reformó de su bolsillo todo un hala del Hospital Santa Maria, el más grande del país. A las víctimas de las inundaciones de Madeira ofreció cobijo y donó grandes cantidades de dinero para la reconstrucción de las casas. Muchas veces se ha hecho cargo económico de operaciones médicos a niños sin posibilidades. El cheque de 1250 euros no es caridad, pero si el reconocimiento a los trabajadores de su nueva empresa de su trabajo duro, digno. Cristiano Ronaldo ha empezado con buen pie y en esta ocasión nada tiene que ver con el balón.