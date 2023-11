Cristiano Ronaldo y Leo Messi se verán las caras una vez más en un terreno de juego y lo harán en Arabia Saudí. El jeque y dueño del Almería, Turki Alalshikh lo ha anunciado este martes en sus redes sociales, por lo que los dos jugadores con más balones de oro de la historia del fútbol se volverán a enfrentar en Riad, la capital del país de Oriente Medio.

«El último baile. Un partido histórico que reúne a las leyendas del fútbol Ronaldo y Messi. Inter de Miami juega contra Al-Nassr en la Riad Season Cup. En el Kingdom Arena, febrero de 2024», publicó en su cuenta oficial. De esta forma, anunció el mes, pero no el día exacto en el que Cristiano y Messi se reencontrarán sobre el césped.

— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 21, 2023