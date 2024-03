Xavi: «Lamine y Cubarsí pueden marcar una época en el fútbol mundial»

Xavi Hernández compareció ante la prensa en la previa del partido de la jornada 30 de la Liga EA Sports entre Barcelona y Las Palmas en Montjuic. El de Terrasa analizó el encuentro donde cumplirá el primero de sus dos partidos de sanción, y habló del regreso de Ferran Torres tras casi dos meses de baja, el estado de Ter Stegen tras el golpe sufrido en el entrenamiento, la evolución de Pedri y el gran momento de Lamine Yamal y Pau Cubarsí, sobre los que dijo que «pueden marcar una época en el fútbol mundial».

Respecto al partido contra Las Palmas de García Pimienta, el técnico español dijo: «Vuelve la Liga tras unos días de descanso. Han vuelto todos bien del parón, por suerte. Nos enfrentamos a un rival que hace un gran fútbol, que juega muy bien, con un estilo que nos gusta aquí, tienen mucha personalidad, manejan bien la pelota. Pimienta tiene ADN Barça y trabaja muy bien. Rival difícil, que nos costará quitarle la pelota, pero debemos conseguirlo para ser protagonistas con balón. Creo que vienen con poco a perder y mucho a demostrar. No será un partido fácil».

Sobre el estado físico de Koundé, Araujo, Christensen y, sobre todo, Ter Stegen, que dio el susto en el entrenamiento por un golpe en la rodilla, Xavi explicó que «todos están bien a excepción de Christensen que todavía tiene molestias en el Aquiles. Lo de Ter Stegen ha sido un susto».

Es un partido peligros para los de Xavi puesto que el parón llegó justo cuando mejor estaban: «Sí, sobre todo porque vuelven de las selecciones. Cuesta arrancar y desconectar. Les he dicho que hay que olvidarse porque hay dos títulos en juego. Estos últimos partidos hemos competido de forma excelente y queremos darle continuidad a la dinámica positiva. Mañana es un partido en casa, necesitamos a la gente. Para nosotros es un partido muy transcendente para seguir luchando por la Liga».

Xavi elogia a Lamine y Cubarsí

Sobre la ovación del Santiago Bernabéu a Lamine Yamal tras su exhibición con España, Xavi se deshizo en elogios hacia su jugador: «Le veo muy tranquilo. Está digiriendo muy bien todo lo que le está pasando pese a su edad. Es muy consciente de su situación. Le veo con más humildad que nunca. Nos está demostrando que es un futbolista diferente y diferencial, que va a marcar una época en el Barça. Es muy especial como demostró con la selección».

Respecto a cómo gestionan esta aparición de Lamine Yamal con tan solo 16 años, el entrenador del Barça explicó: «Se trabaja igual que con el resto de los futbolistas de la plantilla, con trabajo específico y de fuerza física. Es un adolescente. A nivel mental lo veo un chico alegre, divertido, bromista… lleva bien lo que está viviendo. El equipo y el grupo lo ha aceptado muy bien, lo está ayudando y él nos está ayudando. Lo veo feliz, es todo positivo».

Al ser preguntado por cuál es el siguiente escalón para Lamine y Cubarsí, Xavi respondió: «Que sigan al nivel. El Barça es el escalón más alto en el mundo del fútbol de élite, equipo grande, y la selección española es una de las mejores. Lo tienen todo, estamos delante de dos futbolistas que pueden marcar una época en el club y en el fútbol mundial».

«Lewandowski es un líder»

Xavi también tuvo palabras de elogio hacia Lewandowski, del que asegura que está en un gran momento de forma: «Robert es un líder natural, que nos ha ayudado mucho. Es un futbolista bestial para nosotros, trabaja con humildad, se esfuerza, quiere mejorar pese a la edad y está en un gran momento de forma. Le he dicho que está a un gran nivel, que el del otro día fue uno de sus mejores partidos desde que está en el Barça. Es vital para nuestros intereses».

Respecto a la dupla Lewandowski y Vitor Roque, si pueden jugar juntos, el técnico comentó: «Creo que ambos se compenetran muy bien. Los minutos que ha jugado Vitor casi siempre ha estado Robert. Lewandowski es más de venir a recibir y descargar y Vitor es más de buscarla al espacio, y se beneficia mucho de esos movimientos de Robert. Se llevan muy bien».

En cuanto a las palabras de Lewandowski sobre el cambio en los entrenamientos, Xavi dijo lo siguiente: «Cuando tienes tiempo, como en esta semana, después de Las Palmas incrementaremos el nivel físico porque tenemos más tiempo. En enero y febrero no hemos podido entrenar todo el grupo, y menos con intensidad. Ahora sí. Tenemos diez días».

Precisamente en esos entrenamientos, Xavi probó con Vitor Roque en diferentes posiciones: «Esta semana hemos entrenado de diferentes maneras, él por banda, por dentro, de 9… Está muy bien. Tiene gran capacidad de adaptación. Siempre que ha salido ha aportado cosas al equipo más allá del trabajo. Tiene trabajo, espíritu de sacrificio y gol. El otro día aportó una expulsión en un pase de Araujo en profundidad… Puede sacar cosas para el equipo».

No habrá rotaciones

Xavi dejó claro que no hará rotaciones contra Las Palmas y, por tanto, Gündogan no descansará: «La temporada que está haciendo es excelente, ahí están los números. Hay cosas innumerables que nos da, la pausa, el tempo… Es un futbolista diferencial, en goles, asistencias, su experiencia… y básico para el equipo. Mañana no sería el día ideal para dar descanso a los futbolistas, tenemos luego 10 días de descanso. Está disponible y lo más probable es que participe».

Posteriormente, le volvieron a preguntar a Xavi por las rotaciones, si iba a dar descanso a Lewandowski y Gündogan debido a la acumulación de minutos de ambos y si había hablado con ellos. «Sí, he hablado con ellos, ayer y hoy, y se encuentran bien y estarán listos. Han acumulado muchos minutos pero están listos para mañana», señaló.

Preocupación por la vuelta del parón

Respecto a si le preocupa que haya desconexión en sus jugadores por la cercanía del partido contra el PSG, el técnico aseguró: «Me preocupa porque vuelven de la selección y se tienen que conectar al modo club. Me preocupa más que el partido del PSG, que nos quedan muchos días. Vamos a centrarnos en la Liga, queremos y creemos que podemos lucharla. Es vital sacar los tres puntos para meter presión al Real Madrid».

Sobre cómo gestiona tanto el parón de selecciones que ha habido ahora como el de la próxima semana por la Copa, Xavi lo valoró positivamente: «Es positivo tener días para entrenar y preparar bien la eliminatoria del PSG, sobre todo el de ida que será el siguiente una vez finalizado el de Las Palmas. No tenemos un partido fácil contra las Palmas, un equipo que no te regala el balón, que se atreven, son valientes, con una línea defensiva muy alta. Va a ser un buen test para lo que viene».

En referencia a lo que dijo Luis Enrique en Twitch sobre qué jugadores del Barça serían titulares en su PSG, a Xavi le hicieron la misma pregunta pero al revés, qué jugadores del PSG serían titulares en su Barça: «Es difícil, pero sí que habría bastante competencia. El nivel es tan parecido que de la misma manera que Luis Enrique dice eso nosotros podríamos decirlo al revés».

Regreso de Ferran Torres

Xavi confirmó la vuelta de Ferran Torres: «Será el retorno definitivo. Estará con nosotros. Ha entrenado y está bien. Disponible al 100% y contento por él porque es un futbolista importante para el equipo».

Ferran es un futbolista que da muchas alternativas al técnico: «Ferran puede participar en las cinco posiciones de ataque. Ha jugado en las cinco y da muchas alternativas, variantes, es fuerte y rápido… puede recibir al pie y a la espalda. Nos da mucho y lo seguirá haciendo».

Xavi y su continuidad

Sobre las palabras de Deco y su continuidad, Xavi comentó: «Les dije que estamos muy agradecidos. Hay mucha confianza y relación de amistad. No varía nada, yo pienso en lo mejor para el club, pero no cambia nada. Estoy muy agradecido al club, esa es la palabra».

En cuanto a Mika Faye, el técnico dijo: «Ya ha jugado en algún amistoso con nosotros. Tiene condiciones para poder participar y ayudarnos algún día». Sobre la recuperación de De Jong y Pedri y las críticas al neerlandés aseguró: «Cuando las cosas van mal echamos de menos a los que no está y cuando las cosas van bien, los que no han participado son malos. Pero Frenkie tiene un nivel muy alto, es un jugador importante para nosotros, entiende muy bien su posición. Tanto él como Pedri son futbolistas capitales».

Por último confirmó su denuncia contra varios periodistas: «Sí, es verdad, no me había pasado nunca. Entiendo la crítica, pero hasta cierto punto. No voy a tolerar la mentira y la situación de inventarse cosas. Es el momento de decir basta, ya está bien, porque son mentiras muy grandes».