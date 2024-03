Joao Félix y Joao Cancelo fueron dos de los principales refuerzos del Barcelona a principios de temporada. Fueron peticiones de Xavi Hernández y venían a mejorar una plantilla que se hizo a base de palancas y en la que Jorge Mendes, uno de los agentes más famosos del fútbol, colocó a los ‘Joaos’, dos de sus jugadores representados, a última hora.

Los portugueses ficharon por el Barcelona el último día de mercado, ambos con la fórmula de cesión por un año y a la desesperada. Pese a llegar en el último momento, y cuando ya se habían jugado tres jornadas de Liga, Xavi los metió rápidamente en el día a día de la plantilla culé, pero su valor ha ido bajando de forma progresiva.

Cuando los dos ‘Joaos’ llegaron al Barça los dos tenían un valor de 50 millones de euros, según Transfermarkt. Eran futbolistas con un gran cartel europeo, pero descartados por varios equipos europeos que no quisieron meterse en el proceso de ficharles. Hasta el último momento del mercado de verano no arreglaron su futuro y acabaron en Barcelona tras un acuerdo de Jorge Mendes con Joan Laporta, que tienen buena relación.

Siete meses después de estos dos fichajes el valor de mercado de Joao Félix y Joao Cancelo se ha desplomado. De los 50 millones que tenían de valor han pasado a 30. Es un descenso importante y a la vez relevante y una caída que se ha producido siendo jugadores del Barcelona. Antes de llegar a la disciplina culé valían 50 y ahora, tras siete meses de competición a las órdenes de Xavi, están valorados en 30.

La temporada de los ‘Joaos’

En el plano futbolístico Joao Cancelo no está haciendo mala temporada en la banda de Montjuic. Es titular siempre en el esquema de Xavi y de los 32 partidos que lleva jugados con el Barça ha marcado cuatro goles y ha dado cuatro asistencias, varios de ellos clave. Está cedido por el Manchester City, con quien tiene contrato hasta 2027.

Jorge Mendes maniobra para que vuelvan a hacer una cesión la próxima temporada, que es lo que quiere el Barça. El plan de los ingleses, sin embargo, pasa por una venta ya definitiva, sacar dinero por un jugador al que Pep Guardiola no quiere en su plantilla.

Joao Félix, por su parte, se caracteriza por una irregularidad continua. Igual hace buenos partidos, como el último en el Metropolitano, como que pasa desapercibido. A diferencia de su compatriota, el delantero cedido por el Atlético no cuenta con la confianza total de Xavi. Raphinha y Lamine Yamal le adelantan a la hora de la verdad.

Su caso es similar al de Cancelo. El Barça quiere que la próxima temporada siga, pero cedido. Como ya contó OKDIARIO el Barcelona no se plantea quedarse en propiedad con Joao Félix tanto por el coste económico inasumible de la operación como por el irregular rendimiento del futbolista. Su continuidad en el club azulgrana pasará, si finalmente ocurre, por otra cesión.

El valor de mercado

Si bien el valor de mercado no es algo que a los equipos les obligue a pagar esa cantidad (no significa que el equipo que quiera a cualquiera de los ‘Joaos’ tenga que pagar 30 millones) sí que es relevante porque refleja si el mundo del fútbol considera que ese futbolista mejora o no, vale más o menos. Y lo que está claro es que en el caso de Joao Félix y Joao Cancelo el Barcelona y el trabajo de Xavi Hernández no les está viniendo bien en este sentido

El valor del mercado es uno de los estudios que hacen los clubes, especialmente los directores deportivos, para analizar un fichaje. El objetivo no es predecir un precio, es decir, lo que se tiene que pagar sí o sí por ese jugador sino saber el valor esperado de un jugador en el mercado. En el caso de los ‘Joaos’ la mano de Xavi no le ha ayudado, al contrario, se han devaluado como futbolistas a nivel internacional.