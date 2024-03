Laporta mete más presión a Xavi

En el Barcelona ya no se andan con medias tintas, van al grano. Joan Laporta y la cúpula culé están decididos a convencer a Xavi Hernández para que continúe una temporada más al frente del equipo, sea como sea. Los mensajes que llegan desde los puestos de poder de la entidad son todos iguales, calcados, de auténtica presión sobre el entrenador, al que pasan la pelota para que siga y cambie de idea.

Joan Laporta y su equipo no para de presionar a Xavi para que cambie de parecer, dejando constantemente el peso de la decisión en él, pidiéndole públicamente en cada intervención que continúe un año más en el equipo. El último en sumarse a las peticiones ha sido Rafa Yuste, que ha vuelto a tirar la pelota sobre el tejado del egarense.

«Xavi sabe lo que queremos. Es una decisión personal suya, yo lo que voy a hacer en la medida de mis posibilidades es intentar convencerlo de que siga», dijo en la previa del Barcelona-Las Palmas el vicepresidente deportivo culé, que una vez más pide la continuidad al técnico: «Creo que tenemos que dejarle disfrutar, queda mucha Liga y también la Champions, pero es un entrenador que viene de la Masía y espero y deseo que continúe».

No quedó ahí la cosa, sino que Yuste también manifestó que desean que Xavi se quede más de la temporada opcional que tiene firmada, en un proyecto de futuro donde mantienen a la figura de Xavi: «Pensamos en un proyecto a largo plazo liderado por él y tenemos un equipo para hacer cosas grandes en el futuro. No estamos hablando de una o dos temporadas».

El plan mediático de Laporta con Xavi

La de Rafa Yuste es solo una muestra más del plan orquestado por Joan Laporta, todos a una para intentar convencer a Xavi Hernández ahora que parece haber recuperado el rumbo con sus jugadores y los resultados están de cara. Directivos culés aprovechan continuamente su presencia en medios para dejarle ver a Xavi que la pelota está en su tejado, que si se va no será por ellos, que tiene la presión de djar tirado al Barcelona.

Una encerrona en toda regla, dejando claro en todo momento que el club –ahora sí– quiere contar con él de cara a la próxima temporada y que el único que lo impide es el propio Xavi, que no está dispuesto a cambiar de parecer. Lo dicho por Yuste este sábado no es casual así como tampoco su cargo, mano derecha de Laporta en la directiva culé.

«Ha tomado una decisión, pero a veces las decisiones cambian. Imagínate que ganamos algún título, yo creo que Xavi se lo replanteará», fueron las últimas declaraciones al respecto de Joan Laporta sobre la continuidad del técnico, afirmando incluso que «es un tema que nos hemos conjurado a hablar a final de temporada» pero que no paran de llevarlo a los titulares en cada declaración del presidente, vicepresidente o director deportivo blaugrana.

Xavi no cambia de decisión

Desde que Xavi Hernández anunció que se iba a final de temporada, tras un mes de enero horrible en el que su equipo perdió las opciones a la Supercopa de España y Copa del Rey y se desplomó en La Liga, el Barcelona ha logrado enlazar buenos resultados, llegando a cuartos de la Champions League y manteniendo las distancias en Liga con el Real Madrid.

Pero Xavi no cambia de parecer pese a la presión constante por parte de la cúpula culé. Antes de medirse a Las Palmas, el técnico agradeció este apoyo, pero no cambia nada: «Agradezco mucho las palabras de apoyo hacia mi y hacia el staff. Hay una confianza y amistad con el presidente, con Deco, pero esto no varía nada. Pienso en lo mejor para el club e insisto en que la decisión está ahí y no cambia nada».