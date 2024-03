Laporta ilusiona a sus socios con el fichaje de Haaland

Con el fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid, Joan Laporta sueña más que nunca con traer al Barcelona a Erling Haaland. Los acontecimientos que se pueden dar en torno a su fichaje en los próximos meses y años, de cara a un teórico fichaje en 2025, dejan abierta una pequeña rendija a la esperanza para los culés, que creen que sería el delantero ideal para llevar al club a un nuevo escenario, ya con las obras del Camp Nou en su recta final.

El Barcelona planifica desde hace semanas lo que será el mercado de fichajes que se avecina, el de la temporada 24/25, una campaña en la que las intenciones del club pasan por hacer pocos fichajes y dar la mayor continuidad posible a la plantilla de la presente temporada, especialmente a un Robert Lewandowski que, pese a las críticas y su rendimiento, seguirá en las filas blaugrana pese a las ofertas que le han llegado desde Arabia Saudí. Tiene contrato hasta 2026 –sólo se amplía si juega la mitad de partidos en la 24/25– y parece incompatible su presencia con la del deseado por Laporta, Haaland.

El Barcelona prevé que para 2025 los ingresos crezcan con creces una vez que el Spotify Camp Nou comience a funcionar y a dar los réditos que se estiman. De ser así, el club se vería con potencial y capacidad para dar un pasito al frente e ir a por uno de los jugadores más importantes en el panorama europeo en la actualidad, el goleador del actual campeón de Europa.

Así, en esta tesitura, cabe recordar que Haaland tiene contrato con el Manchester City hasta 2027, aún ésta y otras tres temporadas que permite asegurarles noruego para rato por el momento y con intenciones de ampliarlo aún más, aunque en los pormenores del gran contrato que firmó con los citizens hay resquicios para la esperanza en Can Barça. Existe una cláusula para salir lejos de Inglaterra, previsiblemente a su querida España, donde veranea siempre en Marbella, que se colocaría por debajo de los 200 millones de euros. Una cifra inviable ahora para los culés pero que, para 2025 sí sería factible según apuntan desde Mundo Deportivo.

A favor del Barcelona juegan otra serie de factores. El primero y más importante es la excelente relación que mantienen con su actual agente, Rafaela Pimienta, y el papel que juega también un ex culé como Maxwell, socio de la agencia. Recientemente fueron cazados en una reunión junto con Deco en la Ciudad Condal, que deja entrever que las relaciones son buenas. A esto habría que sumarle que el tiempo de Pep Guardiola en el Manchester City no es infinito y que es más que posible que en los próximos años apuesta por una experiencia con alguna gran selección. Y esto a Haaland no le gusta. Como tampoco le gusta el hecho de que su club esté actualmente investigado por irregularidades financieras que podrían acarrear sanciones fuertes.

El Barcelona y Joan Laporta sueñan con poder estar en la pomada por el fichaje de Erling Haaland cuando todos los condicionantes para su salida se alineen. La situación del City, la marcha de Pep Guardiola, la cláusula de su contrato y el sueño del jugador de jugar en España ponen muy de cara su fichaje para el Barça en 2025 –y para el Real Madrid–, sobre todo teniendo en cuenta que no habría mejor jugador para lidiar la lucha de poder con el Madrid, que reunirá a otro galáctico más tras los Bellingham, Vinicius y Rodrygo…