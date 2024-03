La dura confesión de un avalista de Laporta: «Alguien que te deja casi 40 millones…»

La llegada de Joan Laporta a la presidencia del Barcelona en 2021 se debió en parte gracias a los avales recibidos por parte de varios empresarios catalanes y amigos. Uno de ellos fue José Elías Navarro, dentro de los empresarios más ricos en España en 2024, que prestó 40 millones de euros al que ha sido durante todo este tiempo el vicepresidente económico Eduard Romeu. De este modo Joan Laporta pudo completar el aval para presidir el club azulgrana.

Y es que a quien Navarro avaló realmente fue a su gran amigo Eduard Romeu para que este pudiera cumplir su sueño de entrar en la directiva del club azulgrana y ayudar a Laporta: «A quien avalé en el Barça fue a Eduard Romeu. Lo de Laporta fue un accidente. Yo con Laporta tengo una relación discreta. Hola y adiós y poca cosa más. Creo que alguien que te deja casi 40 millones de euros se merece algo más que un hola y adiós».

Fue precisamente el pasado 14 de marzo cuando Eduard Romeu, uno de los hombres fuertes de Laporta dimitió como vicepresidente económico del Barcelona por incompatibilidad con su trabajo fuera del Barcelona.

José Elías Navarro reconoce en una charla para el programa de TVE Café de Ideas que, después de ser uno de los avalistas más importantes de Laporta, le hubiera gustado haber tenido algo más de reconocimiento: «Nosotros no estábamos en las quinielas. Ni tan siquiera estábamos en las celebraciones. Laporta nos dio entrada porque no le quedaba otra opción. Pensaba que nos haría más partícipe de su victoria y de su organigrama, pero él no lo tenía en mente».

«No me arrepiento porque soy culé. Hubiera sido nefasto que un presidente que gana las elecciones no pudiera presentar los avales. Creo y sigo manteniendo que era el mejor de los candidatos en aquel momento. No hubiera cambiado a Laporta por Víctor Font, por ejemplo, aunque creo que Víctor Font es un gran gestor. O así se nos ha vendido y me gustaría verlo también, porque las palabras están bien, pero hay que demostrarlo con hechos», zanja el empresario catalán.

José Elías, el avalista de Laporta

José Elías Navarro nació en el barrio de Sant Crist de Badalona, ​​y a día de hoy es el presidente de Audax Renovables, Atrys Health, Aspy, Ezentis y la cadena de supermercados La Sirena. Con 47 años, Navarro cuenta con una de las fortunas más importantes en España y se estima, según Forbes, que alcanza una fortuna estimada de 550 millones de euros. El empresario español estudió en los Maristas y después se formó como ingeniero técnico industrial en la Universidad Politécnica de Cataluña.

Además de criticar la gestión de Joan Laporta, Navarro opina sobre la situación que viven los españoles a día de hoy. «El asalariado paga demasiados impuestos y la clase media ha desaparecido en España», comenta. «Si vas justito y pagas un alquiler de 1.200 euros, cuando te jubilas y tu pensión sea de 600 euros ¿Qué vas a hacer?», añade. «Si me da mucha pena ver a chavales compartiendo piso, no quiero ni pensar ver a abuelos en esta situación», zanja Navarro.